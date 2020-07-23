Kanıyla katilinin adını yazmıştı! İstenilen ceza belli oldu

Hürriyet Gazetesi'nin özel haberine göre, 4 Haziran gecesi yaşandı. Daha önce eşi tarafından üzerine kaynar su dökülen Nurtaç Canan, kendisinden ayrılıp Mersin'deki ailesinin yanına gitmek istediğini söyledi. Canan bu esnada valizlerini kapının arkasına taşıdı. Eşinin çıkmasına izin vermeyen Ragıp Canan, Nurtaç Canan'a doğru 5 el silah sıktı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar Nurtaç Canan'ı yere yığdı. Ragıp Canan, eşini yaralı halde bırakarak evden çıktı.

KANI İLE YAZDI

Nurtaç Canan, kanı ile odanın duvarına "Annem-babam, hakkınızı helal edin. Üzülmeyin, beni Ragıp vurdu. Kurtuldum" diye yazdı. Ragıp Canan evden ayrıldıktan sonra kayınpederini aradı. Canan, Kayınpederine "Senin kızını öldürdüm, Kızın, 16/9'daki evinde. Git cenazesini al" dedi. Canan, oğlu F.'ye ise "Annenin ağzını burnunu kırdım. Öldü mü, kaldı mı bilmiyorum. Ambulans çağır cesedini alın gidin" dedi.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

1.Canan eve gelerek, kanlar içinde bulduğu annesini hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra gözaltına alınan Ragıp Canan tutuklandı. Soruşturmayı tamamlayan Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Tuğba Arık Keklikçi, sanığı müebbet hapis istemi yargılanmasına yönelik iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianameyi Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti.

İSTENEN CEZAYI ALMASI İÇİN ÇABALAYACAĞIZ

Nurtaç Canan'ın avukatı Mehmet Yıldırım, her geçen gün yeni bir kadın cinayetinin yaşandığına işaret ederek "Müvekkilimiz Nurtaç Canan'a kasten öldürmeye varacak şekilde eşinin yapmış olduğu saldırı hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame düzenlendi. Ve sanık Ragıp Canan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

Umarız kadına karşı yapılan bu tarz cana kast içeren cinayet girişimlerini bir nebze engellemek için bu cezaların caydırıcı olacağını düşünüyoruz. Dava sonunda da, sanığın bu cezayı alması için de çabalayacağız. Kadına yönelik her türlü şiddetin son vermesi en büyük amacımız" dedi.