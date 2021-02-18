İstanbul'da 4 Haziran 2020'de boşanmak istediği kocası tarafından kurşun yağmuruna tutulan ve kendi kanıyla yere "Beni Ragıp vurdu, kurtuldum" şeklinde yazı yazan Nurtaç Canan'ın yaralanması davasının görülmesine devam edildi.
Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya tutuklu sanık Ragıp Canan (46) getirilirken, Nurtaç Canan (49) ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı mağdur Nurtaç Canan'la ilgili Adli Tıp Kurumu raporunun mahkemeye gelmediğini söyledi.
"İSTEYEREK OLMADI"
Söz verilen tutuklu sanık Ragıp Canan "Eşimle aramızda namus meselesi gibi bir durum yoktu. Korkutmak amacıyla vurdum, pişmanım. Eşimden, sizden, herkesten özür diliyorum. İsteyerek olmadı. Eşim beni affetsin. Tutuklu olmam nedeniyle mağdurum, tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Sanığın avukatı müvekkilinin öldürme kastı olmadığını öne sürerek yakın mesafeden mağdurun ayaklarına ateş ettiğini ve öldürme kastı olsaydı yakın mesafeden mağdurun öldürücü bölgelerine ateş edebileceğini söyledi. Sanık avukatı müvekkilinin tahliyesini talep etti.