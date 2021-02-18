TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu tarafından müşteki Nurtaç Canan'ın vücudunda oluşan yaralarla ilgili hazırlanacak raporun beklenmesine karar verdi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

"EĞER ÇIKARSA, BENİM VE OĞLUMUN BAŞ BELASI OLACAK"

Duruşmadan önce adliye önünde açıklamalarda bulunan Nurtaç Canan, "İlahi adalete ve devletime güveniyorum. İnşallah hak ettiği cezayı alacak. Eğer bu çıkarsa, benim ve oğlumun baş belası olacak. Zaten dosyalar, hepsi önünde, hak ettiği cezayı bulsun inşallah. Hiçbir kadın, kocasının değişeceğini asla beklemesin. Hiç kimse değişmez, bekleme süreci sadece zaman kaybıdır. Ben çok afettim. Telefonlar açıyor, mektuplar yolluyor, bu süreçte beni etkilemeye çalışıyor. Ben ona oğlum için çok şans tanıdım ama ne yazık ki ağır bir şekilde bu süreçte tamamladım 23 yılımı" dedi.

"BENİ AFFET, BARIŞALIM, BİR DAHA OLMAYACAK DİYOR"

Eşinin kendisini affetmesi için mektuplar yazdığını söyleyen Canan, "Beni affet, yeniden başlayalım, barışalım, bir daha olmayacak, özür diliyorum' diyor. 'Bunun suçlusu sensin, sen gideceksin diye ben bunu yaptım, yoksa bu olmayacaktı, sen kendini hiç suçlamıyor musun' diyor. Oysa ki, tüm dünya bilsin, benim iki sebebim var. Bir aldatılmak, ikincisi de ailesi tarafından sürekli bir para akışı" diye konuştu.