Nurtaç Canan (46) ve Ragıp Canan (46), 23 yıl önce evlendi. Bir oğulları oldu. Ragıp Canan eşine evlilikleri boyunca şiddet uyguladı. Kafasında kavanoz kırdı. Yumruk atıp burnunu kırdı. Kaynar çayla yaktı. Şiddet mağduru kadın korkusundan şikâyetçi olamadı. Her seferinde ailesinin yanına kaçtı. Kocası akrabaları araya sokarak eşini her defasında ikna edip eve geri getirdi. Evlendiği ilk yıl şiddete dayanamayan Nurtaç Canan eşinden boşandı. Ancak Ragıp Canan onu tekrar evlenmeye razı etti. Pandemi sürecinde işyerlerini kapatan Nurtaç Canan eşine, "Ayrılmak istiyorum" dedi. Çılgına dönen Ragıp Canan, ocaktan aldığı çaydanlığı üzerine attı. Kadının boynu ve kolu yandı. Yine korkudan şikâyetçi olmadı.

BÖYLE BİR VAHŞET OLABİLİR Mİ!

Nurtaç Canan bu kez kararlıydı. Eşinden ayrılacak ve 22 yaşındaki oğluyla yeni bir yaşam kuracaktı. Eşyalarını toplamak için 4 Haziran'da İstanbul Zeytinburnu'ndaki eve gitti. Tam evden çıkarken elinde silahla içeri giren eşi, belden aşağısına defalarca kurşun sıktı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden kadın, yere yığıldı. Ragıp Canan eşinin banka kartı ve telefonunu alarak kaçtı. Hareket edemeyen Nurtaç Canan, öleceğini düşünerek kendi kanıyla yere şu yazıyı yazdı: 'Annem babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum.'

Ragıp Canan kaçtıktan sonra oğlunu arayıp "Anneni dövdüm, git bir bak" dedi. Annesinin yanına giden oğlu korkunç manzarayla karşılaştı. Hastaneye kaldırılan Nurtaç Canan'a bacağının kesilebileceği söylendi. Ameliyat başarılı geçti ve bacakları kesilmekten kurtuldu. Ancak Canan artık yürüyemediği gibi bacaklarını kıpırdatamıyor. Hâlâ yakalanamayan eşinin mesaj atarak ve akrabalarına araya sokarak barışmaya çalıştığını söyleyen Canan "O adam yarım bıraktığı işi tamamlamak istiyor" dedi.

"ÖLDÜRMEDEN VAZGEÇMEYECEK"

Yaşamak isteyen Nurtaç Canan, gözyaşları içinde anlattı:

"Korktuğum için şikayette bulunamadım hiç. Genç kızları taciz etti. Müşterimle beni aldattı. Beni vurduktan sonra babamı arayıp 'Git kızını öldürdüm, cenazesini kaldır' diyor. Bir kurşun hâlâ bacağımda onu çıkarmayacaklarmış. Bana hayatı boyunca 'Benden ayrılamazsın seni sakat bırakırım' deyip durdu. Öldüremediği için benden vazgeçmiyor. Ama dediğini yaptı, sakat bıraktı. Dün mesaj attı oğluma 'Ben yemin etmişim senin annen benim ilk ve son karım olacak' diye. Öldürmeden vazgeçmeyecek."