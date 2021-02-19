"Beni Ragıp vurdu" bu cümleyle gündem olmuştu! Cani kocadan skandal talep

"HEPİMİZ MAĞDUR OLDUK"

Duruşma çıkışı adliye önünde basın açıklaması yapan Nurtaç Canan şunları söyledi: "İnanıyorum adalet yerini bulacak ve hak ettiği cezayı alacak. Ben kendimden geçtim. Benimle birlikte acı çeken üç insan, annem, babam ve oğlum. Benimle birlikte onlar da mağdur oldular. Onların döktüğü gözyaşlarının bedelini ağır bir şekilde ödesin."