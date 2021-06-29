Eşine kurşun yağdıran kocadan akılalmaz savunma: Benim kıymetlimdir

Benim gayem eşimi sadece korkutmaktı. İş yerimize ait pos cihazını almakla tehdit ettiği ve benden habersiz bilet aldığı için bir anlık öfkeyle bunu yaptım.

Zaten eşimin bacağında kanı görünce hemen oğlumu aradım. Ambulans ve oğlum eve girebilsin diye kapıyı açık bıraktım" dedi.