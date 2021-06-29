Eşine kurşun yağdıran kocadan akılalmaz savunma: Benim kıymetlimdir

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ragıp Canan SEGBİS ile katıldı. Müşteki Nurtaç Canan ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmadaki savunmasında 23 yıllık eşine seslenen sanık Ragıp Canan, "Sayın eşime en derin sevgilerimi sunuyorum. Hata benim, bütün suç benim. Biliyorum onun bana kalbi kırılmış, ona hak da veriyorum.
Benim gayem eşimi sadece korkutmaktı. İş yerimize ait pos cihazını almakla tehdit ettiği ve benden habersiz bilet aldığı için bir anlık öfkeyle bunu yaptım.
Zaten eşimin bacağında kanı görünce hemen oğlumu aradım. Ambulans ve oğlum eve girebilsin diye kapıyı açık bıraktım" dedi.
"ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU"
Sanık Canan, "Öldürme niyetim yoktu. Eşim şikayetinden vazgeçse de geçmese de ben onu seviyorum ve saygı duyuyorum. Biz düşman değiliz. Kolay mı birbirimize bir ömür vermişiz. Ortak bir fidanımız var. Eşim benim kıymetlimdir. Bir anlık aptallıktı. Ben eşimi çok seviyorum. Bilerek, isteyerek yapmadım. Ben eşime kendimi affettirmek, gönlünü almak istiyorum. Bunun için de sizden yardım istiyorum. Eşini çok seven biri olarak pişmanım diyorum. Benim pişmanlığım sonsuz ve vicdan azabına dönüşen bir pişmanlıktır. Eşim benim başımın tacı. Ben de çok mağdurum. Hepimiz bir tarafa düştük. Esnafım ve iş yerim kapalı. 13 aydır içerideyim. Tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.