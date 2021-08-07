Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitin Böcek hastaneye kaldırıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, hafif öksürük şikayetiyle hastaneye başvurduğu öğrenildi.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Böcek'in tahlillerini yaptıklarını ifade etti.
Durumunun iyi olduğunu anlatan Özkan, "Doğal olarak çok kalabalığa girip çıkıyordu. Rutin kontrol yapıldı, bir sıkıntısı yok. Şu an için yatırılmadı, takip ediyoruz. Hafif öksürüğü vardı." dedi.
TESTLERİ DEVAM EDİYOR
Belediye yetkilileri de birkaç gündür devam eden öksürük şikayeti nedeniyle ailesiyle hastaneye başvuran Böcek'in testlerinin devam ettiğini, sonuca göre yatırılıp yatırılmayacağına karar verileceğini bildirdi.
KOVİD-19 TEDAVİSİ GÖRMÜŞTÜ
Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos 2020'de yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.
Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.