Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitin Böcek hastaneye kaldırıldı

Durumunun iyi olduğunu anlatan Özkan, "Doğal olarak çok kalabalığa girip çıkıyordu. Rutin kontrol yapıldı, bir sıkıntısı yok. Şu an için yatırılmadı, takip ediyoruz. Hafif öksürüğü vardı." dedi.

TESTLERİ DEVAM EDİYOR

Belediye yetkilileri de birkaç gündür devam eden öksürük şikayeti nedeniyle ailesiyle hastaneye başvuran Böcek'in testlerinin devam ettiğini, sonuca göre yatırılıp yatırılmayacağına karar verileceğini bildirdi.