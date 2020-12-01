



Tedavi sürecinde üstün gayret göstererek, Antalyalılara hizmeti devam ettiren belediye bürokratlarına ve meclis üyelerine de teşekkür eden Böcek, sağlığına kavuşmasını sağlayan Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin çalışanları ile Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'a minnetlerini sundu.





Tedavisinin her aşamasında iyi niyetlerini, dualarını yanında hissettiği hemşehrilerine de teşekkür eden Böcek, "Kısa bir fizik tedavi sonrasında, en kısa sürede aşık olduğum Antalya'ma ve canımdan çok sevdiğim Antalyalılara hizmet için görevimin başına döneceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Bunu bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum, çok yakında görüşmek üzere, sağlıkla kalın." diye konuştu.