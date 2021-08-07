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    • Yaşam
    • 07.08.2021 18:24
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    • 07.08.2021 18:35
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    Antalya'da acı olay! Anne - kız evlerinde ölü bulundu

    Son dakika haberleri... Antalya'da anne ve kızından haber alamayan apartman görevlileri kötü kokuların da yayılmasıyla polise ihbarda bulundu. Polisin ihbar üzerine gittiği bir evde anne Müşerref Seder (71) ve kızı Semra Pişkin (32) ölü bulundu.

    DHA
    Kötü kokular acı gerçeği ortaya çıkardı

    Antalya'da anne ve kızından haber alamayan apartman görevlileri kötü kokuların da yayılmasıyla polise ihbarda bulundu. Eve giden polisler acı gerçekle karşılaştı.

    Olay, Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerindeki 7 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Eşinden boşanmış anne ve kızından haber alamayan apartman görevlileri, durumu polise bildirdi.

    POLİS ACI GERÇEKLE KARŞILAŞTI
    Olay yerine gelen polis, kapıyı açan olmayınca itfaiyeden yardım istedi.

    İtfaiye merdiveniyle 2'nci kattaki evin penceresinden giren polis, hareketsiz halde yatan anne Müşerref Seder ve kızı Semra Pişkin ile karşılaştı.

    HASTA OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ
    Polis ekipleri, içerideki koku nedeniyle özel maske taktı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede anne ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi.

        Genç kızın epilepsi hastası olduğu, annesinin de kronik rahatsızlıkları bulunduğu öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı'nın ilk incelemesi sonucu, doğal ölüm olarak değerlendirilen anne ve kızının cansız bedeninin morga kaldırılacağı öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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