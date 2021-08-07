Antalya'da anne ve kızından haber alamayan apartman görevlileri kötü kokuların da yayılmasıyla polise ihbarda bulundu. Eve giden polisler acı gerçekle karşılaştı.
Olay, Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerindeki 7 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Eşinden boşanmış anne ve kızından haber alamayan apartman görevlileri, durumu polise bildirdi.
POLİS ACI GERÇEKLE KARŞILAŞTI
Olay yerine gelen polis, kapıyı açan olmayınca itfaiyeden yardım istedi.
İtfaiye merdiveniyle 2'nci kattaki evin penceresinden giren polis, hareketsiz halde yatan anne Müşerref Seder ve kızı Semra Pişkin ile karşılaştı.
HASTA OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ
Polis ekipleri, içerideki koku nedeniyle özel maske taktı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede anne ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi.