Genç kızın epilepsi hastası olduğu, annesinin de kronik rahatsızlıkları bulunduğu öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı'nın ilk incelemesi sonucu, doğal ölüm olarak değerlendirilen anne ve kızının cansız bedeninin morga kaldırılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.