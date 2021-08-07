Yangın provokatörlerine karşı harekete geçildi! Antalya'da 66 kişi hakkında adli süreç başlatıldı

Türkiye yangınlarla mücadele ederken sahneye çıkan provokatörler sosyal medya üzerinden asılsız paylaşımlarda bulundu.

Antalya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 28 Temmuz'da Manavgat ilçesinde ve daha sonra Türkiye'nin farklı noktalarında başlayan yangınlarla ilgili provokatif paylaşımlar yapan kişileri tespit etmek amacıyla çalışma yürütüldü.