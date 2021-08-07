Yangın provokatörlerine karşı harekete geçildi! Antalya'da 66 kişi hakkında adli süreç başlatıldı

Türkiye yangınlarla mücadele ederken sahneye çıkan provokatörler sosyal medya üzerinden asılsız paylaşımlarda bulundu.
Antalya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 28 Temmuz'da Manavgat ilçesinde ve daha sonra Türkiye'nin farklı noktalarında başlayan yangınlarla ilgili provokatif paylaşımlar yapan kişileri tespit etmek amacıyla çalışma yürütüldü.
BİNLERCE HESAP VE SİTE İNCELENDİ
Çalışmada 1742 sosyal medya hesabı ile sosyal medya haber sayfaları ve 1347 web sitesi incelendi.
66 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurumlarını aşağılama, Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarını işledikleri tespit edilen 66 şüphelinin kimliği belirlendi.