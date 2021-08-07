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    • Yaşam
    • 07.08.2021 19:02
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    • 07.08.2021 19:16
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    Yangın provokatörlerine karşı harekete geçildi! Antalya'da 66 kişi hakkında adli süreç başlatıldı

    Son dakika haberleri... Türkiye yangınlarla mücadele ederken sahneye çıkan provokatörler sosyal medya üzerinden asılsız paylaşımlarda bulundu. Antalya'da Manavgat ilçesi ile Türkiye'nin farklı noktalarında başlayan yangınlarla ilgili provokatif paylaşımlar yapan 66 kişi hakkında adli süreç başlatıldı.

    AA
    Yangın provokatörlerine geçit yok!

    Türkiye yangınlarla mücadele ederken sahneye çıkan provokatörler sosyal medya üzerinden asılsız paylaşımlarda bulundu.

    Antalya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 28 Temmuz'da Manavgat ilçesinde ve daha sonra Türkiye'nin farklı noktalarında başlayan yangınlarla ilgili provokatif paylaşımlar yapan kişileri tespit etmek amacıyla çalışma yürütüldü.

    BİNLERCE HESAP VE SİTE İNCELENDİ
    Çalışmada 1742 sosyal medya hesabı ile sosyal medya haber sayfaları ve 1347 web sitesi incelendi.

    66 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
    "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurumlarını aşağılama, Cumhurbaşkanına hakaret"     suçlarını işledikleri tespit edilen 66 şüphelinin kimliği belirlendi.

    Bu kişiler hakkında adli işlem başlatılmak üzere Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlarla gerekli koordine kuruldu.

        Sosyal medyada ya da internet ortamında gerçek dışı algı oluşturmayı hedefleyen, terör örgütleri ve illegal yapılanmaların sosyal medya faaliyetlerine destek niteliği taşıdığı yönünde haber yayını yapan 17 "haber sayfası ve web sitesinin" erişime engellenmesi için sulh ceza hakimliğine gerekli bildirim yapıldı.

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