Tasfiye sürecine başlanan 'Gerçek Evim'de büyük vurgun ortaya çıktı! Markette reyon görevliliğinden 2 milyonluk Ferrari 'ye...

KREDİ ÇEKTİ SİSTEME GİRDİ

Ödemelerin düzenli yapıldığını gören kişi, yatırdığı tutarın daha fazlasını yatırmaya başladı. Amaç daha fazla kazanmaktı. 30 yaşındaki Metin G. bu kişilerden biri. Metin G., İstanbul'da bir marketin kasap reyonunda çalışıyor. G., sisteme ilk olarak geçen aralık ayında 45 bin TL yatırdı. Aylık 4.500 lirasını Ocak 2021'de almaya başladı. 45 bin liralık ilk 'yatırımı' bankadan kredi çekerek yapan G., ödemelerin düzenli olduğunu görünce nisan ayında 70 bin lira daha kredi çekti. G.'nin hayali, toplam 115 bin liralık yatırımı ile aylık 10-11 bin lira kâr payı elde etmekti. Haziranda 11 bin liraya yakın bir kâr payı alan G.'nin planı, işlenen cinayet ve sonrasında yaşanan intihar sonrası alt üst oldu. G. şimdilerde, aylık 6.500 liralık kredi taksit ödemesini nasıl yapacağını düşünüyor.

SIRA BEKLEDİM

Sisteme para yatıranlara ilişkin ulaşılan bilgiler ise çok çarpıcı. Yüklü miktarda para yatıran ancak adının yazılmasını istemeyen bir kaynak şunları anlattı: "Şirketin Ataşehir'deki merkezine parayı elden götürdüm. Gittiğimde bir saat sıra bekledim. Bildiğiniz kuyruk vardı. Binanın alt katında, bankalarda olduğu gibi 4-5 ayrı vezne vardı. Sırada, benim gibi bekleyen doktor, polis, uzman çavuşlar da vardı. Kimler para yatırmadı ki! Taksi plakasını 1,2 milyon liraya satıp giren var... Yine pazar tezgahlarını 700-800 bin liraya satıp giren oldu. Dükkânını ve otomobilini satıp buraya para yatıran var. Durumu çok iyi olup da tüm varlığını buraya kaptıran ve şimdilerde iş arayan bir sürü kişi var. Kredi çekip giren binlerce kişi var..." Bir dönem, Galatasaray'da top koşturan M. K. de sisteme para yatıran isimlerden biri. Avukat Cesim Parlak, bir çok mağdurun kendisine ulaştığını "Yuvası dağılma noktasına gelen çok insan var"