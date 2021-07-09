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    • 10.07.2021 00:30
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    • 10.07.2021 00:48
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    Dolandırıcıların yeni numarası! Emniyet'ten 'e-devlet üzerinden bayram harçlığı' uyarısı: İtibar etmeyin

    Emniyet Genel Müdürlüğü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyarıda bulundu. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya sitelerinde "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin yer aldığı asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

    EGM'den 'bayram harçlığı' uyarısı!

    Emniyet Genel Müdürlüğü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyarıda bulundu.

    Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının Twitter hesabından yapılan uyarıda, vatandaşlardan sosyal medyada "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin bulunduğu ciddiyetsiz ve asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri istendi.

    "ELEKTRONİK ORTAMLARI BİLGİ KİRLİLİĞİNDEN UZAK TUTALIM"
    SİBERAY'ın paylaşımında, "Bu tür içerikleri kendi hesaplarımızdan paylaşarak dezenformasyona alet olmayalım. Kamu hizmeti sağlanan elektronik ortamları bilgi kirliliğinden uzak tutalım." ifadelerine yer verildi.

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DA UYARDI
    Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı son zamanlarda sosyal medyada bakanlık tarafından bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde iddiaların yer aldığı bildirildi.

        "KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"
        Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayriciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır. Bakanlığımız e- Başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkanı sunan son derece önemli bir hizmettir. Bakanlığımızca e-Başvuru ya da Açık Kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir. Vatandaşlarımızı yanlış yönlendiren bu tür art niyetli paylaşımları yapanlar hakkında siber suçlarla mücadele birimlerimiz gerekli takibi yapmakta olup, ilgililer hakkında gerekli suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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