Dolandırıcıların yeni numarası! Emniyet'ten 'e-devlet üzerinden bayram harçlığı' uyarısı: İtibar etmeyin

Emniyet Genel Müdürlüğü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyarıda bulundu.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının Twitter hesabından yapılan uyarıda, vatandaşlardan sosyal medyada "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin bulunduğu ciddiyetsiz ve asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri istendi.
"ELEKTRONİK ORTAMLARI BİLGİ KİRLİLİĞİNDEN UZAK TUTALIM"
SİBERAY'ın paylaşımında, "Bu tür içerikleri kendi hesaplarımızdan paylaşarak dezenformasyona alet olmayalım. Kamu hizmeti sağlanan elektronik ortamları bilgi kirliliğinden uzak tutalım." ifadelerine yer verildi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DA UYARDI
Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı son zamanlarda sosyal medyada bakanlık tarafından bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde iddiaların yer aldığı bildirildi.