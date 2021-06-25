Gaspçılar, 3.3 milyonu çalıp holding yöneticisi Sibel Koçan'ı öldürdü: 7 kişi adliyede

İstanbul Ataşehir'de bir holdingin yöneticisi Sibel Koçan (41), geçtiğimiz hafta evinde bulunan 9.9 milyon lira parayı 3 parça çanta ile aracına alıp iş yerine gitmeye hazırlandığı sırada saldırıya uğradı.

Çalıntı araçla gelen 3 gaspçı, 3 milyon 300 bin lirayı alarak Koçan'ı başından vurup öldürdü. Cinayetten saatler sonra ise eski eşi Süleyman Aydın, bir rezidansın 32. katından intihar ederek canına kıydı.

Aydın'ın gasp ile bir bağlantısının olmadığı tespit edildi.

7 KİŞİ ADLİYEDE



Gasp olayıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 7'si adliyeye sevk edildi. Geçen pazartesi günü 1 şüpheli tutuklanmıştı.