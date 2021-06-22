SON DAKİKA: Ataşehir'deki 3 milyonluk gasp dehşetinde detaylar ortaya çıktı!

Geçen hafta İstanbul Ataşehir'de yaşanan gasp dehşetinin yankıları sürüyor. Bir holdingte çalışan Sibel Koçan (41), çalışma arkadaşı Aydın Mert'le birlikte 10 milyon liraya alıp holdingin önüne geldi. Binanın önüne geldiklerinde yanlarına bir araç yaklaştı, içinden kimliği belirsiz ve kar maskeli kişiler indi. Sibel Koçak'ın elinden para dolu çantayı almak istedi. Talihsiz kadın uzun süre gaspçılara direndi ancak kafasına sıkılan kurşunla hayatını kaybetti. Çalışma arkadaşı da yaralandı.
TÜM DELİLLER İNCELENDİ
Gaspçılar içerisinde 3 milyon lira dolu çantayı da alarak kayıplara karıştı. Koçan'ın eski eşi olan Süleyman A'nın ise olaydan kısa bir süre sonra Ataşehir'de bir binanın 32. Katından atlayarak intihar ettiği öğrenildi.
Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Tüm delil ve ihtimalleri titizlikle inceledi. Kısa süre içinde de olayla irtibatı olduğu tespit edilen 13 kişi gözaltına alındı.
OLAYIN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ; 3 GASPÇIDAN DAHA FAZLASI
Peki soruşturmada hangi detaylar incelendi ve bu noktaya nasıl gelindi? Öncelikle olay yeri ve çevresindeki birçok kamera, telefon, şirketin giriş-çıkış kaydı gibi birçok detay özenle incelendi. 3 milyon lirayı alıp kayıplara karışan gaspçıların kurşunuyla hayatını kaybeden Sibel Koçan'ın holdinge geldiği araçta 7 milyon lira civarında bir meblağ daha bulunduğu belirlendi. Bu olayın görünen yüzüydü.
Perde arkasında 3 gaspçıdan daha fazlası yatıyordu. Olaya karıştığı belirlenen 13 şüpheli içinde 2 gaspçı ve onların yanında bulunan bir kişi daha vardı.