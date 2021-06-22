SON DAKİKA: Ataşehir'deki 3 milyonluk gasp dehşetinde detaylar ortaya çıktı!



TÜM DELİLLER İNCELENDİ

Gaspçılar içerisinde 3 milyon lira dolu çantayı da alarak kayıplara karıştı. Koçan'ın eski eşi olan Süleyman A'nın ise olaydan kısa bir süre sonra Ataşehir'de bir binanın 32. Katından atlayarak intihar ettiği öğrenildi.

Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Tüm delil ve ihtimalleri titizlikle inceledi. Kısa süre içinde de olayla irtibatı olduğu tespit edilen 13 kişi gözaltına alındı.