Serinlemek için girdiği denizde kaybolan babasını 6 gündür kıyıda bekliyor

Çayeli ilçesi Kanlıdere mevkisinde, pazartesi günü serinlemek için denize giren Hasan Furuncu, akıntıya kapıldı. Dalgalarla bir süre mücadele eden Furuncu, gözden kayboldu.
Furuncu'nun dalgalarla mücadele ettiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. İhbarla bölgeye gelen AFAD, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri, Furuncu için arama çalışması başlattı.
Furuncu'dan ize henüz rastlamayan ekipler, 6'ncı günde de arama çalışmalarını sürdürdü. Sahil Güvenlik ekipleri denizde, AFAD ekipleri de kıyıda tarama yaptı. Kıyıda bekleyen Furuncu'nun yakınları ise ekiplerden gelecek haberi bekliyor.