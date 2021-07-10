Serinlemek için girdiği denizde kaybolan babasını 6 gündür kıyıda bekliyor





'İNŞALLAH KARADENİZ, BABAMI BİZE GERİ VERİR'

Kıyıda çalışmaları izleyen Hasan Furuncu'nun oğlu Selçuk Furuncu ise "Bir mucize olsa ve babam sağ çıksa ama şu anda bedenine ulaşmaktan başka bir şey düşünemiyoruz. Babam durgun suda bile denize girmek istemezdi. O gün ne oldu, ne yaşandı, o dalgaların arasına nasıl girdi; bilmiyoruz. Koşa koşa denize girmiş, yanındakiler uyarmış ama o suya atlamış.