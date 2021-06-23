NE OLMUŞTU?

Ataşehir'de Küçükbakkalköy Mahallesi, Başar Sokak'ta 15 Haziran saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, Sibel Koçan (41) bankadan para çekerek, personelin maaşını ödemek üzere holding binasının önüne geldi. Koçan, bu sırada kar maskeli 3 kişinin saldırısına uğradı. Elinde bulunan para dolu çantayı vermemek için uzun uğraşlar veren kadın, saldırganların silahını ateşlemesi sonucu başından vurularak hayatını kaybetti. Sibel Koçan'a yardım etmeye çalışan Aydın M. kolundan yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler, hızla olay yerinden kaçtı. Olaydan kısa bir süre sonra Sibel Koçan'ın eski eşi ve holdingin ortağı Süleyman A. ise 32. kattan atlayarak intihar etti. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma sürüyor.