ONLARI ÇOK ÖZLEMİŞİM

Şu an kendimi rüyada gibi hissediyorum. Cezaevinde hep kızlarım, kardeşlerim, anne ve baba özlemini çektim. Ama en çok kızlarımın kokusunu özlemişim. Allah hiçbir anneye evlat özlemi yaşatmasın. Özgürlüğüme kavuştuktan sonraki ilk gecemi, kızlarımla birlikte aynı yatakta uyuyarak geçirdim. Sabah ailece kahvaltı yapmak inanılmaz bir mutluluk verdi. Cezaevinde hep içimde beraat edeceğime dair umut vardı. Avukatım Ahmet Onaran çok ama çok çalıştı. Ona nasıl teşekkür etsem hakkını ödeyemem.