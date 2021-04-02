Antalya'da servis şoförü Ramazan İpek ile eşi Melek İpek arasında tartışma çıktı. Dayakçı koca, kıyafetlerini çıkarttığı eşine kelepçe takarak saatlerce işkence yaptı. Daha sonra evden ayrıldı. Genç kadın, birkaç saat sonra dönen eşinden kendini korumaya çalıştı. Arbede sırasında silah patladı, dayakçı koca yere yığıldı.

Büyük şok yaşayan Melek İpek, hemen 112'yi aradı. Görevlilere yalvardı. Bu konuşmalar, dosyada yer aldı. Sağlıkçıların kadını çıplak halde elleri kelepçeli olarak buldukları, ambulansta müdahale ettikleri yönünde ifade verdikleri de anlaşıldı.