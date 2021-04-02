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    kocası 'i öldürmüştü: 112 ile konuşması ortaya çıktı

    'da servis şoförü ile eşi arasında tartışma çıktı. Dayakçı koca, kıyafetlerini çıkarttığı eşine kelepçe takarak saatlerce işkence yaptı. Melek İpek de kocasını vurdu. Büyük şok yaşayan Melek İpek, hemen 112'yi aradı. Görevlilere yalvardı. Bu konuşmalar, dosyada yer aldı.

    Kocamı vurdum çabuk yetişin

    Antalya'da servis şoförü ile eşi arasında tartışma çıktı. Dayakçı koca, kıyafetlerini çıkarttığı eşine kelepçe takarak saatlerce işkence yaptı. Daha sonra evden ayrıldı. Genç kadın, birkaç saat sonra dönen eşinden kendini korumaya çalıştı. Arbede sırasında silah patladı, dayakçı koca yere yığıldı.

    Büyük şok yaşayan Melek İpek, hemen 112'yi aradı. Görevlilere yalvardı. Bu konuşmalar, dosyada yer aldı. Sağlıkçıların kadını çıplak halde elleri kelepçeli olarak buldukları, ambulansta müdahale ettikleri yönünde ifade verdikleri de anlaşıldı.

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    Haberler Güncel Melek İpek kocası Ramazan İpek'i öldürmüştü: 112 ile konuşması ortaya çıktı