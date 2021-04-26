



"BELKİ DE BU SIR ONLARLA MEZARA GİDECEK"

Melek İpek'in Ramazan'dan kurtulmaya yönelik bir arka planı olduğunu iddia eden Ziya Berkhan Yaman, "Maktul olaydan önce kız kardeşi Dudu ile mesajlaşıyor. Kız kardeşine, "jandarmadan birisi var. Melek'le Görüşüyor. Melek mesajlarını benden gizliyor" diye kardeşine mesaj atıyor. Adı geçen uzman çavuş şiddet olayları başlamadan önce Melek İpek'le mesajlaşıyor. Burada Melek, "Rahat konuşamıyorum" jandarmada 'Tamam canım' diye cevap veriyor. Kimsenin bilmediği bir hikaye var. Maktul öldü, sanık anlatmıyor. Belki de bu sır onlarla mezara gidecek" dedi.