Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 28.04.2021 08:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.04.2021 08:52
    ABONE OL

    300 bin liralık uyuşturucu ele geçirilen ev sahibi her yerde aranıyor

    ’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir adrese düzenlenen operasyonda piyasa değeri 300 bin lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi. Firari ev sahibinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

    İHA
    300 bin liralık operasyon

    Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde imalı ve ticareti yaptığı değerlendirilen bir şahsın evine operasyon düzenlendi.

    ELE GEÇİRİLENLER
    Ekipler tarafından evde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olduğu değerlendirilen 2 kilo 645 gram bonzai, 730 gram metamfetamin, 4 gram takoz esrar, 3 gram eroin, 26 adet yeşil reçeteye tabi hap, 409 gram bonzai ham maddesi ile 7 bin 360 lira para ele geçirildi.

    YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
    Firari ev sahibi hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç" suçundan tahkikat başlatılırken, şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Aşı ikna oranı yüzde 84 oldu
    Haberler Yaşam 300 bin liralık uyuşturucu ele geçirilen ev sahibi her yerde aranıyor