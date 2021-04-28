300 bin liralık uyuşturucu ele geçirilen ev sahibi her yerde aranıyor

ELE GEÇİRİLENLER

Ekipler tarafından evde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olduğu değerlendirilen 2 kilo 645 gram bonzai, 730 gram metamfetamin, 4 gram takoz esrar, 3 gram eroin, 26 adet yeşil reçeteye tabi hap, 409 gram bonzai ham maddesi ile 7 bin 360 lira para ele geçirildi.