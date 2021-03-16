Antalya'da çıplak bir şekilde işkence görüp, kendisini ölümle tehdit eden 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i (36) öldüren Melek İpek (31), ilk kez hakim karşısına çıktı. Ağlayarak ifade veren Melek İpek, "Beni dövmesi için bir sebep olmuyordu. Şakalaşırken, gece rüyasında onu terk ettiğimi görür, kalkar beni döverdi" dedi.

İpek, şöyle konuştu: Tanıştığımızda bana iyi davranıyordu, evleneceğimizi söylüyordu. Ailesi ile kavga etti. Ailesi evden kovdu. Evlenmemize önce karşı olan babam, sonra kabul etti. Aileme bana yaptıklarını söylemedim. Lise üçüncü sınıfı bitirdim. Ailesi istedi ve daha sonra nişan yapıldı. Bir süre geçti ve dövmeye başladı…