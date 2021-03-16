Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ifadesini ağlayarak verdi: Bana vurur sonra çok mutlu olurdu

    'da çıplak bir şekilde işkence görüp, kendisini ölümle tehdit eden 12 yıllık eşi 'i (36) öldüren (31), ilk kez hakim karşısına çıktı. Ağlayarak ifade veren Melek İpek, "Beni dövmesi için bir sebep olmuyordu. Şakalaşırken, gece rüyasında onu terk ettiğimi görür, kalkar beni döverdi" dedi.

    Uyanır döverdi

    Antalya'da çıplak bir şekilde işkence görüp, kendisini ölümle tehdit eden 12 yıllık eşi 'i (36) öldüren (31), ilk kez hakim karşısına çıktı. Ağlayarak ifade veren Melek İpek, "Beni dövmesi için bir sebep olmuyordu. Şakalaşırken, gece rüyasında onu terk ettiğimi görür, kalkar beni döverdi" dedi.

    İpek, şöyle konuştu: Tanıştığımızda bana iyi davranıyordu, evleneceğimizi söylüyordu. Ailesi ile kavga etti. Ailesi evden kovdu. Evlenmemize önce karşı olan babam, sonra kabul etti. Aileme bana yaptıklarını söylemedim. Lise üçüncü sınıfı bitirdim. Ailesi istedi ve daha sonra nişan yapıldı. Bir süre geçti ve dövmeye başladı…

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Melek İpek ifadesini ağlayarak verdi: Bana vurur sonra çok mutlu olurdu