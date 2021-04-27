RAMAZAN İMSAKİYE
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İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek özgürlüğüne kavuştu! İşte ilk sözleri

Antalya'da yaşayan ve kendisine akılalmaz işkenceler uygulayan kocasını öldürdüğü için tutuklanan Melek İpek 108 günlük tutukluluk süresinin ardından dün görülen duruşmada tahliye oldu. Melek İpek, duruşma sonrası cezaevi önünde kendisini bekleyen kızlarına uzun uzun sarıldı. İpek, babaevine giderken ilk sözleri ise "Bu kararı bekliyordum ama bu kadar kısa sürede olacağını beklemiyordum. Kızlarımla evime gidip onlarla uyumak istiyorum" oldu. İşte dün akşam yaşananlar....

27.04.2021 11:26 - Son Güncelleme: 27.04.2021 11:26
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek özgürlüğüne kavuştu! İşte ilk sözleri

Antalya'da şiddet gördüğü eşi Ramazan İpek'i öldüren Melek İpek için savcı 6 yıla kadar hapis cezası istedi. Ancak makeme, ceza verilmesine yer olmadığına hükmederek İpek'i tahliye etti.

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İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek özgürlüğüne kavuştu! İşte ilk sözleri

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi'ndeki evlerinde, 8 Ocak 2021 günü çıplak halde kelepçeli işkencesine maruz kaldığı eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeğiyle vurarak öldüren ve 18 yıldan 24 yıla kapar hapis istemiyle yargılanan Melek İpek (31), ceza almadan özgürlüğüne kavuştu.

İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek özgürlüğüne kavuştu! İşte ilk sözleri

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Melek İpek, Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek özgürlüğüne kavuştu! İşte ilk sözleri

Gözündeki morluklar geçen İpek'in, sadece alnında küçük bir yara izi kaldığı görüldü. Mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, kastın aşılması sonucu taksirle insan öldürmek suçundan İpek'in 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini talep etti.

İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek özgürlüğüne kavuştu! İşte ilk sözleri

Ayrıca en alt sınırdan ceza verilmesini ve tutukluluk halinin devamını istedi.