İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek özgürlüğüne kavuştu! İşte ilk sözleri
Antalya'da yaşayan ve kendisine akılalmaz işkenceler uygulayan kocasını öldürdüğü için tutuklanan Melek İpek 108 günlük tutukluluk süresinin ardından dün görülen duruşmada tahliye oldu. Melek İpek, duruşma sonrası cezaevi önünde kendisini bekleyen kızlarına uzun uzun sarıldı. İpek, babaevine giderken ilk sözleri ise "Bu kararı bekliyordum ama bu kadar kısa sürede olacağını beklemiyordum. Kızlarımla evime gidip onlarla uyumak istiyorum" oldu. İşte dün akşam yaşananlar....
27.04.2021 11:26
- Son Güncelleme: 27.04.2021 11:26