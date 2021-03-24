Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 24.03.2021 16:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.03.2021 16:08
    ABONE OL

    Türkiye'yi ayağa kaldıran 'daki kadına şiddet olayının faili hakkında flaş gelişme

    Son dakika haberine göre 'da küçük kızının gözleri önünde eski eşini acımasızca döven ve tutuklanarak cezaevine gönderilen hakkında iddianame hazırlandı.

    Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda flaş gelişme

    'un Canik ilçesinde beş yaşındaki kız çocuğunun önünde eski eşini öldüresiye döven hakkında, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla iddianame hazırlanarak Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinden sonra dava açılarak, duruşma günü belirlenecek.

    Eski eşi E.M.'yi sokak ortasında döverek ağır yaralayan şüpheli İbrahim Zarap hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede ağır ceza mahkemesine gönderildi. Mahkeme iddianameyi kabul ederek davayı açtıktan sonra, duruşma tarihi belirlenecek.
    Olay, 6 Mart günü saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı Emriye Metegül ile ilçe meydanında bir araya geldi. Zarap, burada eski eşine tekme- tokat saldırdı. Zarap'ın, yere yığılan Metegül'ü dövdüğü anlar, çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emriye Metegül ise ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap ifadesinde, eski eşinin kızını bir daha göstermeyeceğini söyleyince bir anda gözünün döndüğünü ve sinir krizi geçirdiği şeklinde savunma yaptı. Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda şüpheli Zarap olaydan sonra kendisini durdurmak için müdahale eden kişilerden şikayetçi olduğunu söyledi. Zarap "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.



    TUTUKLU YARGILANACAK
    İbrahim Zarap hakkında soruşturma devam ederken, avukatı tarafından tutukluluğuna itiraz edildi. İtiraz mahkeme tarafından görüşüldü ve reddedildi.
    Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İbrahim Zarap hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla iddianame hazırlanarak Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinden sonra dava açılarak, duruşma günü belirlenecek.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Türkiye'yi ayağa kaldıran Samsun'daki kadına şiddet olayının faili İbrahim Zarap hakkında flaş gelişme