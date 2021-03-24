Heyelanın dün saat 23.30 sıralarında meydana geldiğini anlatan Çetmi Mahallesi Muhtarı Ahmet Yazıcı, ''Kar sularının erimesi ve dün sabah saatlerde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle dere yatakları taştı. Bazı araziler sular altında kaldı. Çetmi ve Bolay Mahallesi arasındaki yol da heyelan nedeniyle yaklaşık 3 metre çöktü. Şu an ulaşım sağlanamıyor. Yolun çöktüğünü duyduktan sonra büyükşehir ve Taşkent belediyelerine haber verdik. Belediye ekipleri gerekli çalışmalara başladı. Mahallede herhangi bir olumsuzluk ve sağlık problemi yaşanmadı'' diye konuştu.