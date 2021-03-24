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    • 24.03.2021 17:39
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    SON DAKİKA! 'da hayatı felç etti! 34 köy yolu ulaşıma kapandı

    Son dakika haberine göre 'nun ilçesinde etkili olan nedeniyle 34 köyün yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yolları açmak için çalışma başlattı.

    'nun ilçesinde etkili olan nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapandı.

    İnebolu ilçesinde dün gece başlayan yoğun kar yağışı, sabah saatlerinde de etkili oldu. Yağış nedeniyle ilçeye bağlı 34 köy yolu ulaşıma kapandı.

    İnebolu Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Karayolları ekipleri de İnebolu-Kastamonu karayolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

    Yoğun kar nedeniyle yolda kalan sürücüler de, araçlarına zincir takarak yola devam etti.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA! Kastamonu İnebolu'da kar yağışı hayatı felç etti! 34 köy yolu ulaşıma kapandı