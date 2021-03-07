



ADALET BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Bu arada, kısa sürede sosyal medyada yayılan ve büyük tepki çeken olayla ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Gül, "Samsun'da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak" ifadelerini kullandı.

BAKAN SELÇUK: MÜDAHİL OLACAĞIZ

Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada, saldırganın en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacaklarını açıkladı. Bakan Selçuk, "Samsun'da bir kadına, bir anneye uygulanan insanlık dışı şiddet vakasının Bakanlık olarak takipçisiyiz. Failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız. Anneye ve çocuğumuza gereken tüm sosyal hizmet modelleri ve psikososyal destek sağlanacaktır" paylaşımında bulundu.