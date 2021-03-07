Samsun'da, 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.M.'ye sokak ortasında saldırıp, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat döven İbrahim Zarap tutuklandı.
Saldırgan, polisteki ifadesinde "Kızımı teslim ederken bana, 'Sana bir daha kızı göstermeyeceğim' gibi şeyler söyledi. Bir anda gözüm döndü ve sinir krizi geçirmişim. O yüzden böyle yaptım. Olaydan sonra çevredekiler beni darp etti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikayetçi olacağım" dedi.
Görüntülerde; çevredekilerin evlerinin penceresinden bağırmasına, küçük kızının da anne diyerek ağlamasına aldırmayan saldırganın, yerde yatan eşine art arda tekmeler savurduğu, başını da yere çarptığı görüldü.
VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ, POLİS GÖZALTINA ALDI
Vatandaşların müdahalesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri İbrahim Zarap'ı gözaltına alırken, E.M. ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan E.M.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Küçük kız korumaya alınırken, olayla ilgili Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu ekiplerince de soruşturma başlatıldı.