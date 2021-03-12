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    • 12.03.2021 12:49
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    • 12.03.2021 12:58
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    SON DAKİKA: 'da eşinin sokak ortasında öldüresiye dövdüğü E.M taburcu oldu

    Son dakika haberi: 'da, 'ın (27) sokak ortasında 5 yaşındaki kızlarının yanında dövdüğü eski eşi E.M. (24) tedavisinin ardından taburcu oldu.

    DHA
    Öldüresiye darbedilen kadından güzel haber

    Olay, 6 Mart günü saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızları E.M.'yi teslim etmek için 3 sene önce boşandığı E.M ile ilçe meydanında bir araya geldi.

    CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ
    Zarap, burada E.M.'ye tekme- tokat saldırdı. Zarap, yere yığılan E.M.'yi dövdüğü anlar çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

    CANİ TUTUKLANDI
    Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. E.M. ise ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

    SAĞLIK DURUMU İYİ
    Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen E.M., tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 5 gün sonra taburcu oldu. E.M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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