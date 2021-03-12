Olay, 6 Mart günü saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızları E.M.'yi teslim etmek için 3 sene önce boşandığı E.M ile ilçe meydanında bir araya geldi.

CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Zarap, burada E.M.'ye tekme- tokat saldırdı. Zarap, yere yığılan E.M.'yi dövdüğü anlar çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.