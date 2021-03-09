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Eşini sokak ortasında döven İbrahim Zarap'ın kan donduran sözleri ortaya çıktı: "Bu işi burada bitireceğim, öldüreceğim"

Samsun'dan gelen kadına şiddet haberi Türkiye'yi ayağa kaldırırken olaya ilişkin kan donduran detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. 24 yaşındaki E.M. (24) adlı kadının sokak ortasında, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde boşandığı İbrahim Zarap (27) tarafından öldüresiyle dövüldüğü olayda flaş bir gelişme yaşandı. Olayın görgü tanıklarından E,Y. adlı kadın polis verdiği ifadesinde, "Elinde sopayla yaklaşık 30 kez vurduğunu gördüm. Müdahale etmek isteyenlere de, 'Ailevi mesele siz karışmayın. Bu işi burada bitireceğim. Öldüreceğim' diye bağırıyordu" dediği belirtildi. Bu arada E.M.'nin lise aşkı olan İbrahim Zarap'a kaçtığı, evlendikten sonra da hayatının kabusa döndüğü kaydedildi. İşte Türkiye'nin konuştuğu kadına şiddet olayında son dakika gelişmeleri.

09.03.2021 11:32 - Son Güncelleme: 09.03.2021 12:06
Eşini sokak ortasında döven İbrahim Zarap'ın kan donduran sözleri ortaya çıktı: Bu işi burada bitireceğim, öldüreceğim

SAMSUN'da E.M. (24) adlı kadının sokak ortasında, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde boşandığı İbrahim Zarap (27) tarafından öldüresiyle dövüldüğü olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Olayın görgü tanıklarından E,Y. adlı kadın polis verdiği ifadesinde, "Elinde sopayla yaklaşık 30 kez vurduğunu gördüm. Müdahale etmek isteyenlere de, 'Ailevi mesele siz karışmayın. Bu işi burada bitireceğim. Öldüreceğim' diye bağırıyordu" dediği belirtildi. Bu arada E.M.'nin lise aşkı olan İbrahim Zarap'a kaçtığı, evlendikten sonra da hayatının kabusa döndüğü kaydedildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Eşini sokak ortasında döven İbrahim Zarap'ın kan donduran sözleri ortaya çıktı: Bu işi burada bitireceğim, öldüreceğim

Olay, cumartesi günü saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızları E.M.'yi teslim etmek için 3 sene önce boşandığı E.M ile ilçe meydanında bir araya geldi. Zarap, burada E.M.'ye tekme- tokat saldırdı.

Eşini sokak ortasında döven İbrahim Zarap'ın kan donduran sözleri ortaya çıktı: Bu işi burada bitireceğim, öldüreceğim

Zarap'ın yere yığılan E.M.'ye tekme atmaya devam ettiği anlar da çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Eşini sokak ortasında döven İbrahim Zarap'ın kan donduran sözleri ortaya çıktı: Bu işi burada bitireceğim, öldüreceğim

E.M. ise ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Eşini sokak ortasında döven İbrahim Zarap'ın kan donduran sözleri ortaya çıktı: Bu işi burada bitireceğim, öldüreceğim

LİSE AŞKINA KAÇMIŞ
E.M.'nin 2014 yılında henüz 17 yaşındayken lise aşkı olan İbrahim Zarap'a kaçtığı ve evlendikten sonra da hayatının kabusa döndüğü ortaya çıktı. Evliliğinin ardından alkol ve uyuşturucu bağımlısı İbrahim Zarap'ın, sürekli şiddet uyguladığı E.M'yi 2018 Nisan ayında da ölümle tehdit ettiği, bu nedenle genç kadının şikayetçi olduğu belirtildi.

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