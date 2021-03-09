Eşini sokak ortasında döven İbrahim Zarap'ın kan donduran sözleri ortaya çıktı: "Bu işi burada bitireceğim, öldüreceğim"
Samsun'dan gelen kadına şiddet haberi Türkiye'yi ayağa kaldırırken olaya ilişkin kan donduran detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. 24 yaşındaki E.M. (24) adlı kadının sokak ortasında, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde boşandığı İbrahim Zarap (27) tarafından öldüresiyle dövüldüğü olayda flaş bir gelişme yaşandı. Olayın görgü tanıklarından E,Y. adlı kadın polis verdiği ifadesinde, "Elinde sopayla yaklaşık 30 kez vurduğunu gördüm. Müdahale etmek isteyenlere de, 'Ailevi mesele siz karışmayın. Bu işi burada bitireceğim. Öldüreceğim' diye bağırıyordu" dediği belirtildi. Bu arada E.M.'nin lise aşkı olan İbrahim Zarap'a kaçtığı, evlendikten sonra da hayatının kabusa döndüğü kaydedildi. İşte Türkiye'nin konuştuğu kadına şiddet olayında son dakika gelişmeleri.
SAMSUN'da E.M. (24) adlı kadının sokak ortasında, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde boşandığı İbrahim Zarap (27) tarafından öldüresiyle dövüldüğü olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Olayın görgü tanıklarından E,Y. adlı kadın polis verdiği ifadesinde, "Elinde sopayla yaklaşık 30 kez vurduğunu gördüm. Müdahale etmek isteyenlere de, 'Ailevi mesele siz karışmayın. Bu işi burada bitireceğim. Öldüreceğim' diye bağırıyordu" dediği belirtildi. Bu arada E.M.'nin lise aşkı olan İbrahim Zarap'a kaçtığı, evlendikten sonra da hayatının kabusa döndüğü kaydedildi.
LİSE AŞKINA KAÇMIŞ
E.M.'nin 2014 yılında henüz 17 yaşındayken lise aşkı olan İbrahim Zarap'a kaçtığı ve evlendikten sonra da hayatının kabusa döndüğü ortaya çıktı. Evliliğinin ardından alkol ve uyuşturucu bağımlısı İbrahim Zarap'ın, sürekli şiddet uyguladığı E.M'yi 2018 Nisan ayında da ölümle tehdit ettiği, bu nedenle genç kadının şikayetçi olduğu belirtildi.