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    • 17.02.2021 10:58
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    SON DAKİKA: İYS nedir? İYS e-Devlet | Ticaret Bakanı : Vatandaşlar İYS'ye büyük ilgi gösterdi

    Son dakika haberi: Ticaret Bakanı , istenmeyen SMS, sesli arama ve e-postaların engellenmesini sağlayan İYS'nin () vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü söyledi. Bakan Pekcan, 2 milyonun üzerinde vatandaşın sistemi kullandığını ve 32,2 milyon ret, 300 bin onay işleminin gerçekleştiğini belirtti.

    AA
    Bakan açıkladı! Vatandaşlar büyük ilgi gösterdi

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, istenmeyen SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek amacıyla 7 Ocak'ta hizmete açtıkları Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ne (İYS) vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

    Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugüne kadar 2 milyonun üzerinde vatandaşın sisteme girerek onaylarını kontrol ettiğini, 32,2 milyon ret işlemi ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleştiğini bildirdi.

    "İstenmeyen SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek amacıyla 7 Ocak'ta hizmete açtığımız İYS'ye vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi."

        ifadesini kullanan Pekcan, bundan sonra da vatandaşların ticari elektronik ileti tercihlerini kolayca e-Devlet Kapısı'ndan veya www.iys.org.tr adresinden arzu ettikleri anda değiştirebileceklerini kaydetti.

        Bakanlığın İYS uygulamasıyla tüketiciler, tüm ticari elektronik ileti onaylarını tek bir noktadan görebiliyor, kontrol edebiliyor ve reddedebiliyor.

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        Haberler Yaşam SON DAKİKA: İYS nedir? İYS e-Devlet | Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Vatandaşlar İYS'ye büyük ilgi gösterdi