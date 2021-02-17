Son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Gülistan Şaylemez'i (37), sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren kardeşi Abdullah Şaylemez (28), tutuklandı.
OLAY
Diyarbakır'da kaldırımda yürüyen Gülistan Şaylemez'e, arkasından yaklaşan kimliği belirsiz biri kişi tarafından tabanca ile ateş edildi.
Şaylemez, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, saldırgan olay yerinden uzaklaştı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm çabasına rağmen Şaylemez, hayatını kaybetti.
Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak delil araması yaparken, Şaylemez'in cansız bedeni, otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Polis, kaçan zanlının yakalanması bölgede çalışma başlattı.