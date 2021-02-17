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    • 17.02.2021 09:46
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    • 17.02.2021 09:50
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    'i sokak ortasında öldüren kardeşi Abdullah Şaylemez tutuklandı

    haberine göre 'ın ilçesinde 'i (37), sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren kardeşi Abdullah Şaylemez (28), tutuklandı.

    Kardeşini acımadan vurmuştu... Flaş gelişme!

    Son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Gülistan Şaylemez'i (37), sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren kardeşi Abdullah Şaylemez (28), tutuklandı.


    OLAY
    Diyarbakır'da kaldırımda yürüyen Gülistan Şaylemez'e, arkasından yaklaşan kimliği belirsiz biri kişi tarafından tabanca ile ateş edildi.

    Şaylemez, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, saldırgan olay yerinden uzaklaştı.

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm çabasına rağmen Şaylemez, hayatını kaybetti.

    Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak delil araması yaparken, Şaylemez'in cansız bedeni, otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

    Polis, kaçan zanlının yakalanması bölgede çalışma başlattı.

        Olayın ardından bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çevredeki görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu ve güvenlik kamerası görüntüleri incelenmeye alındı. Görüntülerde, siyah bereli ve kapüşonlu kişinin kaçtığı görüldü. Güzergahlardaki kameraları dakikalarca izleyen ekipler, şüphelinin, Gülistan'ın erkek kardeşi Abdullah Şaylemez olduğunu belirledi. Polis, Şaylemez'i yakalamak için çalışma başlattı.

        Yapılan araştırma ve incelemeler sonucu Abdullah Şaylamez'in Bağlar ilçesinde saklandığını saptayan ekipler, adrese düzenledikleri operasyonla cinayetten 3 saat sonra olayda kullandığı silahla yakaladı.

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