Bıkkınlık gelmişti artık o sistem devreye girdi. Artık size sevk edilen ticari iletileri ve aramaları yasaklamanız muhtemel. "Ticari Elektronik Mesaj İdare Sistemi İYS" kullanıma açıldı. Yurttaşlar ticari elektronik mesajlara ait onaylarını 8 Ocak'tan itibaren 16 Şubat 2021 tarihine kadar e-Devlet üzerinden adresinden hakimiyet edebilecek ve onay seçimlerini değiştirebilecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu sistem ile onaysız ticari elektronik iletilerin tüketicilere gönderilmeden engellenmesi ve istenmeyen mesaj trafiğinin azaltılması amaçlanıyor. Peki e-Devlet ile istenmeyen mesaj ve aramalar nasıl engellenir? İşte İleti Yönetim Sistemi giriş sayfası... Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
E-DEVLET İSTENMEYEN SMS, E-POSTA, SESLİ ARAMALAR NASIL ENGELLENİR?
SMS ve arama iptali için e-Devlet üzerinden veya www.iys.org.tr adresinden tercihlerinizi düzenleyebilirsiniz. e-Devlet üzerinden de bu işlemi yapabilirsiniz. Sisteme girip "Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi"ni aratın.
"Yeni İletişim Adresi Ekle" kısmından telefon numaranızı veya e-Posta adresinizi ekleyebilirsiniz. Burada da Aydınlatma Metni`ni okuyup onaylamanız gerekiyor. e-Devlet üzerinden tek tek onaylarınızı inceleyip düzenleyebilirsiniz.
İYS NEDİR, NE İŞE YARAR, NASIL KULLANILIR?
İYS uygulaması, Ticari Elektronik İleti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikayet süreçlerinin yönetilmesine imkan tanıyan sistemdir. Bu sistem, hizmet sağlayıcıların pazarlama iletişimi amacıyla çağrı merkezi üzerinden arama, SMS, e-posta yoluyla ticari elektronik ileti göndermek için alıcılardan aldıkları onayları saklayıp yönetebilmesine, alıcıların ise onay ve ret hakkını kullanabilmesine, ticari elektronik şikayetlerini iletebilmesine ve yönetebilmesine imkan tanıyor.
İleti Yönetim Sistemi`nin internet sitesine girdiğinizde karşınıza çıkan sayfada öncelikle "Vatandaş Girişi" kısmına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra açılan sayfada telefon numaranızı ekleyebileceğiniz bir alan bulunuyor. Buraya numaranızı ve gelen doğrulama kodunu girmelisiniz.
Bir sonraki sayfada ise "Aydınlatma Metni" çıkıyor. Bunu okuduktan sonra, "Okudum, anladım" kutusunu işaretlemelisiniz. Size elektronik ileti gönderme iznine sahip firmaları tek tek inceleyebilirsiniz. Mesaj ve arama iznini güncelleyip kaydedebilirsiniz.
TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ KAPSAMINA GİREN İLETİLER NELER?
Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, Akıllı ses kaydedici sistemler, Elektronik posta Kısa mesaj hizmetidir
ANDORİD TELEFONDA NUMARA ENGELLEME
Kişi listenizden, çağrı ya da herhangi bir numarayı engelleyebilirsiniz . Android telefonlarda adım adım numara engelleme aşağıdaki gibidir;
Telefonunuzdan Telefon uygulamasına dokunun,
Çağrı Geçmişi/Son Aramalar bölümünü açın,
Ekrandan istemediğiniz numaraya tıklayarak "Çağrı Ayrıntıları" bölümüne geçin,
"Numara Engelle" yazısı karşınıza gelecek tıkladığınız anda engelleme işlemi başarıyla gerçekleştirilir.
İPHONE'DA NUMARA ENGELLEME NASIL YAPILIR?
İOS işletim sistemine sahip iPhone marka telefon kullanıyorsanız seçebileceğiniz iki tür engelleme var.
Birincisi sizi aramış birini engelleme;
- Telefonunuzdan "Son Aramalar"bölümüne dokunun,
- Engellemek istediğiniz numaranın yanındaki bilgi (i) işaretine tıklayın
- Sayfanın en altında "Bu Arayanı Engelle" yazısına tıklayın ve o numarayı engelleyin
İkinci yöntem ise kişi listenizde bulunan yani telefonunuza kayıtlı bir numarayı engellemek için kullanılır. İzlemeniz gereken yol;
- Telefonunuzun kişi listesi sayfasını açın,
- Açılan sayfada engellemek istediğiniz kişiyi bulun ve üzerine tıklayın,
- Sayfanın en altında '"Bu Arayanı Engelle" seçeceğine tıklayın ve engelleme işlemini tamamlayın...
WHATSAPP NUMARA ENGELLEME
Kişileri engelleme
WhatsApp'ı açın, Diğer seçenekler > Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Engellenmiş kişiler'e dokunun.
Ekle'ye dokunun.
Engellemek istediğiniz kişiyi aratın veya seçin.
İşte kişileri engellemek için kullanabileceğiniz diğer alternatif yöntemler:
Bu kişiyle bir sohbet açın, ardından Diğer seçenekler > Diğer > Engelle > ENGELLE'ye dokunun.
Bu kişiyle bir sohbet açın, ardından kişinin adına > Engelle > ENGELLE'ye dokunun.
Kişilerin engelini kaldırma
WhatsApp'ı açın, Diğer seçenekler > Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Engellenmiş kişiler'e dokunun.
Engelini kaldırmak istediğiniz kişiyi seçin.
Engeli kaldır: {kişi}seçeneğine dokunun. Siz ve engelini kaldırdığınız kişi artık mesaj, arama ve durum güncellemesi gönderip alabilecek.
Alternatif olarak, engellediğiniz kişiyi aratabilir > kişiye dokunup basılı tutabilir > Engeli kaldır: {kişi}seçeneğine dokunabilirsiniz.