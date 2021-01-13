750 bin kişi şimdiden... Yapmayan pişman olur! 7 Ocak'ta başladı! İzinler teker teker iptal ediliyor

ŞİKAYETLERE 15 GÜNDE YANIT!

Hizmet sağlayıcının talimatı doğrultusunda ileti gönderimini başlatan aracı hizmet sağlayıcı, şikâyet başvurularına konu iletilere ilişkin bilgi ve belge taleplerini İYS üzerinden on beş gün içinde yanıtlayacakken, gerçek ve tüzel kişiler tarafından gönderilen içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla ise yükümlü olmayacak.