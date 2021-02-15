Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi sayesinde vatandaşlar, verdikleri tüm ticari elektronik ileti onaylarını tek bir noktadan görebiliyorlar. Onayları kontrol edip reddetme hakkını kullanabiliyorlar. Vatandaşlar ticari elektronik iletilere ilişkin onaylarını yarına kadar e-Devlet üzerinden veya www.iys.org.tr adresinden kontrol edebilir ve onay tercihlerini değiştirebilirler. Sistem ile onaysız iletilerin tüketicilere gönderilmeden engellenmesi ve istenmeyen mesaj trafiğinin azaltılması amaçlanıyor.

İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ (İYS) NEDİR?

İYS uygulaması, Ticari Elektronik İleti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikayet süreçlerinin yönetilmesine imkan tanıyan sistemdir. Bu sistem, hizmet sağlayıcıların pazarlama iletişimi amacıyla çağrı merkezi üzerinden arama, SMS, e-posta yoluyla ticari elektronik ileti göndermek için alıcılardan aldıkları onayları saklayıp yönetebilmesine, alıcıların ise onay ve ret hakkını kullanabilmesine, ticari elektronik şikayetlerini iletebilmesine ve yönetebilmesine imkan tanıyor.