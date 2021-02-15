İstenmeyen mesaja son | İYS nedir nasıl kullanılır?

Tüketicilerin firma ve markalardan gelen, istenmeyen pazarlama mesajı, e-posta ve çağrıları reddetmesi için hayata geçirilen 'Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'nde önemli bir aşamaya gelindi. Vatandaşların ticari elektronik iletilere ilişkin onaylarını kontrol etmesi ve onay tercihlerini değiştirmesi için verilen süre yarın doluyor.

İYS ile elektronik ileti onaylarının tek bir noktadan görülüp kontrol edilebileceğini anlatan TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi Cenk Çiğdemli, şöyle konuştu: "Vatandaş bu sistem üzerinden aslında sadece 16 Şubat'a kadar değil, istediği zaman istediği markaya, firmaya onay veya red verme hakkına sahip. 16 Şubat'a kadar da şikayetçi olduğu markaları bildirecek."