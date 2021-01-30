Cumhuriyet Halk Partisi'nde İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Yalova Milletvekili Özcan Özel istifa etti. 3 ismin ilerleyen günlerde Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ne katılması bekleniyor. CHP'den istifa eden Çelebi, Aksoy ve Özel istifalarında CHP'nin HDP ile yakınlaşması ve partinin Atatürk çizgisinden uzaklaşmasını gösterdi. Bu isimlerin istifasına CHP'li sanatçılardan da tepki geliyor.
"ENAYİ YERİNE KOYDUNUZ"
CHP'li Cahit Berkay, dün akşam attığı tweetle Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'i hedef aldı. Berkay, "EYYYYY ! CHP den istifa eden üç millet vekili......seçilmeniz için size oy verenleri enayi yerine koydunuz...hele böyle bir dönemde..inanamıyorum bu yaptıklarınıza,bu ne sorumsuzluktur???" dedi.
DAHA ÖNCE DE İNCE'YE "HARAM" ETMİŞTİ
Cahit Berkay, geçtiğimiz yaz attığı tweette de yine Muharrem İnce'yi hedef almıştı. Partiyi bölmekle suçladığı İnce'ye "haram ettirme" diye çıkışan Berkay "Zamanlaman muhteşem....umutlara balta olursun... sayın...ince... lütfen ince kal...verdiğim oyu haram ettirme..." ifadelerini kullanmıştı.