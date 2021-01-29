CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdıkları ültimatom gibi mektubun ardından partilerinden istifa etti.
Çelebi, istifa konuşmasında CHP yönetimini sert sözlerle eleştirdi.
"HDP YÖNETİMİNE SES ÇIKARAMAYAN YÖNETİCİLER..."
"Mustafa Kemal Atatürk'ten, yabancılardan demokrasi dilenen yöneticilere, Atatürk demekten imtina edenleri sahiplenen ve el üstünde tutan CHP'ye geldik." diyen Çelebi, "Işığımız Öcalan' diyen kumpas tetikçilerini CHP için şans görebilen yöneticilere, Atatürk'ü alenen soykırımcı olarak niteleyen HDP yönetimine ses çıkaramayan yöneticilere geldik." dedi. Çelebi, "Kadınlara seçme seçilme hakkı veren CHP'den, grup başkanvekili seçimlerinde milletvekillerinin dahi seçme seçilme hakkını yok sayan, grup başkanvekillerini dahi atayan CHP'ye geldik." ifadeleriyle eleştirilerde bulundu.