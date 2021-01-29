CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA

İstifanın ardından konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel partiden kopuşları 'Saray Operasyonu' olarak niteledi.

PARTİDEN KOPUŞLARI 'SARAY OPERASYONU' İDDİASI İLE ÖRTME ÇABASI

Özel, "CHP, tüm eleştirilerin parti içinde özgürce yapıldığı, tartışıldığı ve bir kişinin değil, milletvekillerinin, PM üyelerinin söz sahibi olduğu bir partidir. CHP, Mustafa Kemal'in gösterdiği çağdaş, uygarlığı aşma hedefine yürüyüşünü sürdürecektir. Bundan bizi, saray operasyonları, CHP'yi asla yolundan döndüremeyecektir. " iddiasında bulundu.