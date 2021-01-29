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    • 29.01.2021 20:43
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    'deki istifalara 'Saray Operasyonu' diyen 'e 'den sert tepki: Menemen’i kim sattı?

    Milletvekili , Yalova Milletvekili , CHP Karabük Milletvekili , Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdıkları ültimatom gibi mektubun ardından partilerinden istifa etti. İstifanın ardından konuşan CHP Grup Başkanvekili partiden kopuşları 'Saray Operasyonu' olarak niteledi. Mehmet Ali Çelebi, Özel'e sert yanıt verdi. CHP'li 'nde ortaya çıkan yolsuzluğun ardından yapılan 'Başkan Vekilliği' seçiminde Millet İttifakı'nın verdiği fireye gönderme yapan Çelebi, "Saray operasyonu diyerek bizi itham eden Sn , açıkça soruyorum Menemen’i kim sattı?" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Çelebi'den Özel'e zor soru

    CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdıkları ültimatom gibi mektubun ardından partilerinden istifa etti.

    Çelebi, istifa konuşmasında CHP yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

    "HDP YÖNETİMİNE SES ÇIKARAMAYAN YÖNETİCİLER..."
    "Mustafa Kemal Atatürk'ten, yabancılardan demokrasi dilenen yöneticilere, Atatürk demekten imtina edenleri sahiplenen ve el üstünde tutan CHP'ye geldik." diyen Çelebi, "Işığımız Öcalan' diyen kumpas tetikçilerini CHP için şans görebilen yöneticilere, Atatürk'ü alenen soykırımcı olarak niteleyen HDP yönetimine ses çıkaramayan yöneticilere geldik." dedi. Çelebi, "Kadınlara seçme seçilme hakkı veren CHP'den, grup başkanvekili seçimlerinde milletvekillerinin dahi seçme seçilme hakkını yok sayan, grup başkanvekillerini dahi atayan CHP'ye geldik." ifadeleriyle eleştirilerde bulundu.

        CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA
        İstifanın ardından konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel partiden kopuşları 'Saray Operasyonu' olarak niteledi.

        PARTİDEN KOPUŞLARI 'SARAY OPERASYONU' İDDİASI İLE ÖRTME ÇABASI
        Özel, "CHP, tüm eleştirilerin parti içinde özgürce yapıldığı, tartışıldığı ve bir kişinin değil, milletvekillerinin, PM üyelerinin söz sahibi olduğu bir partidir. CHP, Mustafa Kemal'in gösterdiği çağdaş, uygarlığı aşma hedefine yürüyüşünü sürdürecektir. Bundan bizi, saray operasyonları, CHP'yi asla yolundan döndüremeyecektir. " iddiasında bulundu.

        ÇELEBİ ÖZEL'E SORDU: MENEMEN'İ KİM SATTI?
        Mehmet Ali Çelebi, Özel'e sert yanıt verdi.

        CHP'li Menemen Belediyesi'nde ortaya çıkan yolsuzluğun ardından yapılan 'Başkan Vekilliği' seçiminde Millet İttifakı'nın verdiği fireye gönderme yapan Çelebi, "Saray operasyonu diyerek bizi itham eden Sn Özgür Özel, açıkça soruyorum Menemen'i kim sattı?" ifadelerini kullandı.

        Özel'in açıklaması şu şekilde:
        "Saray operasyonu diyerek bizi itham eden Sn Özgür Özel, açıkça soruyorum Menemen'i kim sattı? Sizin genel merkezden yazdığınız belediye meclis üyeleri mi? İttifak ortağı olduğunuz dostlarınızın belediye meclis üyeleri mi? Pm de itiraz ederek gizli oylamaya götüren bendim."

            CHP'NİN 'MENEMEN' YOLSUZLUĞU
            Menemen Belediyesi'ne yönelik yürütülen "zimmet ve irtikap" soruşturması kapsamında yolsuzluk yaptığı ortaya çıkan ve tutuklanan CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un yerine Belediye Başkan Vekilliği seçimi yapıldı. 15 CHP ve 3 İYİ Parti Meclis üyesinin bulunduğu Millet İttifakı seçimde fire verdi ve 3 Meclis üyesi CHP'li üye Deniz Karakurt'a oy vermedi.
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