



Berberde çalışan Adnan Soytürk ise, "Arkam dönüktü. Bir anda ses duydum. Dönüp baktığımda fön makinesinden alev çıkıyordu. O sırada tıraş için hazırlık yapıyordum. Alevi görünce irkilip uzaklaştım. Müşterimize ve bize bir şey olmamasına sevindim" dedi.