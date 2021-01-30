Konyaaltı ilçesinde berberlik yapan Resul Akça'nın, bir müşterisinin saçını kesip yıkadıktan sonra, kurulama ve şekil vermek için kullandığı fön makinesi, bir anda alev aldı.
Elektrik kablosunun makineye bağlandığı noktadan çıkan alev, berber ve müşterisine kısa süreli panik ve şaşkınlık yaşattı. Berber Akça'nın bir anlık refleksle elektrik kablosunu prizden çıkarması, müşterisinin saçını ve kendisinin de elinin yanmasını engelledi.
OLAY ANI KAMERADA
Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, berberin alev alan fön makinesinin kablosunu prizden çektiği, içerdekilerin korkuyla uzaklaştığı, yan koltukta ise tıraşın devam ettiği görüldü.