Yeşilçam müzikleriyle adını duyuran CHP'li sanatçı Cahit Berkay, CHP'deki diktatör sultasına meydan okuyan Muharrem İnce'nin açıklamasına üzüldü.
2018'de ittifaksız CHP'den fazla oy alan Muharrem İnce, parti kuracağı tartışmaları üzerine sosyal medya hesabından, "Değişime imza veren Milletvekillerini, Belediye Başkanlarını, Kurultay Delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim" diyerek kaset kumpasıyla koltuğa oturduktan sonra 9 seçim kaybeden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.