MUHARREM İNCE'YE YALVARDI: LÜTFEN İNCE KAL

CHP'li sanatçı Cahit Berkay, İnce'nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamasına "zamanlaman muhteşem" diye yanıt verdi. Berkay devamında, "Umutlara balta olursun... Sayın İnce... Lütfen ince kal... Verdiğim oyu haram ettirme" sözlerini sarf etti.