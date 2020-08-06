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    'li sanatçı , Kılıçdaroğlu'na karşı parti kurmaya hazırlanan 'ye yalvardı:

    Yeşilçam müzikleriyle ünlü olan 'li sanatçı , CHP Genel Başkanı 'na "Dostlarınla hayal kur. olan kim" diyen ’ye " ince kal" diyerek yalvardı.

    CHP'li sanatçı Muharrem İnce'ye yalvardı

    Yeşilçam müzikleriyle adını duyuran CHP'li sanatçı Cahit Berkay, CHP'deki diktatör sultasına meydan okuyan Muharrem İnce'nin açıklamasına üzüldü.

    2018'de ittifaksız CHP'den fazla oy alan Muharrem İnce, parti kuracağı tartışmaları üzerine sosyal medya hesabından, "Değişime imza veren Milletvekillerini, Belediye Başkanlarını, Kurultay Delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim" diyerek kaset kumpasıyla koltuğa oturduktan sonra 9 seçim kaybeden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.

    MUHARREM İNCE'YE YALVARDI: LÜTFEN İNCE KAL

    CHP'li sanatçı Cahit Berkay, İnce'nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamasına "zamanlaman muhteşem" diye yanıt verdi. Berkay devamında, "Umutlara balta olursun... Sayın İnce... Lütfen ince kal... Verdiğim oyu haram ettirme" sözlerini sarf etti.
    Haberler Güncel CHP'li sanatçı Cahit Berkay, Kılıçdaroğlu'na karşı parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce'ye yalvardı: Lütfen
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