CHP'nin kalkan olduğu HDP'nin Esenyurt İlçe Başkanının evinde çıkan dokümanlarda flaş detay!





ÖLEN TERÖRİSTLERİN AİLELERİNE 'YARDIM' ADI ALTINDA PARA AKTARILMIŞ

Ayrıca HDP içinde faaliyet gösteren "Sosyal Hizmetler" adlı birimden ölen teröristlerin 'statüsü' doğrultusunda ailelerine düğün, bayram ve cenaze gibi anma ve kutlama merasimlerinde para aktarıldığını gösteren tutanakların da ele geçirildiği öğrenildi.







TERÖRİSTLERİN AİLELERİNE AİT GÜNCEL ADRES KAYITLARI TUTULMUŞ

Ele geçirilen belgeler arasında güvenlik kuvvetlerince girilen çatışmalarda ölen PKK'lıların birinci ve ikinci derece yakınlarının adres bilgilerinin yer aldığı uzunca listeye ulaşıldı. Söz konusu listenin hangi tarihten itibaren tutulduğu ise henüz bilinmiyor.

Öte yandan HDP'nin Esenyurt ilçe yönetiminde "Eş Başkan" sıfatıyla faaliyet gösteren Dilan Kılıç'ın ise Marksist-Leninist bir siyasi parti olan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP)'den HDP'ye katıldığı öğrenildi.