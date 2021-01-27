Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 27.01.2021 10:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.01.2021 10:12
    ABONE OL

    ’da 18 yaşındaki 'in öldüğü trafik sı kamerada

    haberine göre ’da yolun karşısına geçmek isteyen 18 yaşındaki , otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç kıza otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. yla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    DHA
    Genç kızın öldüğü kaza kamerada
    , akşam saatlerinde mahallesinde meydana geldi. Evine gitmekte olan yanında bulunan başka bir kız arkadaşı ile yolun karşısına geçmek isterken, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil çarptı.


    Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada hızla gelen otomobilin çarpmasıyla metrelerce havalanan genç kız, yola savuruldu.


    Otomobil kaza yerinden uzaklaşırken, kanlar içerisinde kalan Elif Bereket, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı.


    Acil serviste tedaviye alınan Elif Bereket, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.



    Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Şanlıurfa’da 18 yaşındaki Elif Bereket'in öldüğü trafik kazası kamerada