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    • 27.01.2021 01:26
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    HDP'ye kapatma davası açılacak mı? Takvim Gazetesi Ankara Temsilci Zafer Şahin'den flaş açıklamalar

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'HDP kapatılmalıdır' çıkışının ardından HDP'nin kapatılması gündeme geldi. Takvim Gazetesi Ankara Temsilci Zafer Şahin konuya ilişkin 'de flaş tespitlerde bulundu. HDP’nin terör örgütüyle arasına mesafe koyamadığını söyleyen Şahin, "Bu parti kapatılmasa da bugün birlikte yol yürüdüğü iki parti (CHP ve ) bu partiyi legal siyaset zeminine çekebilse! HDP’nin yöneticileri de biraz cesaret gösterip terör örgütüne sırtlarına dönsünler." ifadelerini kullandı. Şahin, eğer HDP böyle gitmeye devam ederse kapatma davasının açılabileceğini ifade etti.

    HDP'ye kapatma davası açılacak mı?

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'HDP kapatılmalıdır' çıkışının ardından HDP'nin kapatılması gündeme geldi.

    A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programına konuk olan Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    HDP KENDİ İRADESİ İLE SİYASET YAPMIYOR
    HDP'nin kendi hür iradesiyle siyaset yapamadığını söyleyen Şahin, 2015 yılında yaşanan bir olayı hatırlattı. 2015 yılındaki seçimlerde Selahattin Demirtaş'ın İzmir'de yaptığı mitingte PKK'nın silah bırakabileceği söylediğini ve seçimlerin ardından ise Ankara 'Biz istedik diye PKK silah bırakmaz' diyerek çark ettiğini anımsatarak HDP'nin kendi hür iradesiyle siyaset yapamadığını söyledi.

    HDP'NİN YÖNETİCİLERİ BİRAZ CESARET GÖSTERSİNLER
    Şahin, "Durum böyleyken bu partinin kendisini legal ve siyasi bir parti olarak tanımlaması tartışılır. Keşke bu parti kapatılmasa, geçmişte kapatıldı. Bu partinin bugün siyaseten birlikte yol yürüdüğü iki parti (CHP-İYİ Parti) HDP'yi legal siyaset zeminine çekebilse! HDP'nin yöneticileri keşke biraz cesaret gösterip terör örgütüne sırtlarını dönseler ve Türkiye partisi olduğunu gösterebilseler." ifadelerini kullandı.

        Kobani iddianamesinde HDP 24. Dönem Milletvekili İbrahim Binici "Bu olaylar PKK'nın talimatı üzerine başlatıldı. Hedef özerklikti" sözlerini hatırlatan Zafer Şahin, dünyada hiçbir ülkenin kendi üniter yapısına saldıran terör örgütülerine karşı sessiz kalamayacağını belirtti.

        IRA VE ETA ÖRNEĞİ
        Şahin, "İngiltere'de IRA, İspanya'da ETA, Fransa'da Korsika da yapılanlara bakın. Her ülke kendi toprak bütünlüğünü korumak için bazı idari, askeri tedbirler alıyor. Herkes netleşmeli." ifadelerini kullandı.

        KAPATMA DAVASI AÇILABİLİR
        Bazı HDP'lilerin de HDP'nin durumundan rahatsız olduğunu ve yeni parti kurma arayışında olduğunu belirten Şahin, HDP böyle gitmeye devam ederse kapatma davasının açılabileceğini ifade etti.
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