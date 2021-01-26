HDP'ye kapatma davası açılacak mı? Takvim Gazetesi Ankara Temsilci Zafer Şahin'den flaş açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'HDP kapatılmalıdır' çıkışının ardından HDP'nin kapatılması gündeme geldi.
A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programına konuk olan Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
HDP KENDİ İRADESİ İLE SİYASET YAPMIYOR
HDP'nin kendi hür iradesiyle siyaset yapamadığını söyleyen Şahin, 2015 yılında yaşanan bir olayı hatırlattı. 2015 yılındaki seçimlerde Selahattin Demirtaş'ın İzmir'de yaptığı mitingte PKK'nın silah bırakabileceği söylediğini ve seçimlerin ardından ise Ankara 'Biz istedik diye PKK silah bırakmaz' diyerek çark ettiğini anımsatarak HDP'nin kendi hür iradesiyle siyaset yapamadığını söyledi.
HDP'NİN YÖNETİCİLERİ BİRAZ CESARET GÖSTERSİNLER
Şahin, "Durum böyleyken bu partinin kendisini legal ve siyasi bir parti olarak tanımlaması tartışılır. Keşke bu parti kapatılmasa, geçmişte kapatıldı. Bu partinin bugün siyaseten birlikte yol yürüdüğü iki parti (CHP-İYİ Parti) HDP'yi legal siyaset zeminine çekebilse! HDP'nin yöneticileri keşke biraz cesaret gösterip terör örgütüne sırtlarını dönseler ve Türkiye partisi olduğunu gösterebilseler." ifadelerini kullandı.