HDP'ye kapatma davası açılacak mı? Takvim Gazetesi Ankara Temsilci Zafer Şahin'den flaş açıklamalar

IRA VE ETA ÖRNEĞİ

Şahin, "İngiltere'de IRA, İspanya'da ETA, Fransa'da Korsika da yapılanlara bakın. Her ülke kendi toprak bütünlüğünü korumak için bazı idari, askeri tedbirler alıyor. Herkes netleşmeli." ifadelerini kullandı.

KAPATMA DAVASI AÇILABİLİR

Bazı HDP'lilerin de HDP'nin durumundan rahatsız olduğunu ve yeni parti kurma arayışında olduğunu belirten Şahin, HDP böyle gitmeye devam ederse kapatma davasının açılabileceğini ifade etti.