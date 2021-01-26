Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Esenyurt'taki ilçe binasındaki görüntüler bir kez daha PKK'nın güdümünde olduğunu açıkça gözler önüne serdi. HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasındaki görüntülerde elebaşı Öcalan ve PKK paçavralarının her yerde olduğu gözler önüne serildi. Bu yaşananlar CHP yönetiminde olan Esenyurt'ta Millet İttifakı ortakları CHP ile HDP'yi karşı karşıya getirdi.

"İLK KEZ CHP'Lİ ESENYURT BELEDİYESİ O GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI"

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP ile HDP arasındaki Esenyurt tartışmasını köşesine şu sözlerle taşıdı; HDP'nin İstanbul Esenyurt'taki ilçe başkanlığındaki görüntüler herkesi şoke etti. Bina bir siyasi parti merkezi değil de adeta terör örgütü PKK irtibat bürosu.

En tepede Öcalan fotoğrafı... Onun biraz altında öldürülen PKK'lıların fotoğrafı. Duvarlarda insanı dehşete düşüren şu sloganlar var: "PKK benim hayat sigortamdır, PKK yaşam damarına giden taze kandır."