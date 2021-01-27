Lübnan'da öğretim görevlisi olarak çalışan Prof. Dr. Samih Ezzeddine, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Sakarya'nın Kaynarca İlçesinde gelerek Uzakkışla Mahallesinde bir çiftlik kiraladı.
Çanakkale'de bulunan bir deve kuşu çiftliğinden 21 adet deve kuşu satın alan yatırımcı, kiraladığı 900 metrekare çiftlikte, aldığı deve kuşlarını üretime kazandırmak için beslemeye başladı.
Yaptığı araştırma sonucu deve kuşu üretiminde İsrail'in öne geçtiğini gördüğünü söyleyen Ezzeddine, Türkiye'nin deve kuşu üretiminde İsrail'i geçmesini istediği için burada yatırım yaptığını söyledi.