Mersin Anamur'da 5 ay önce evli ve iki çocuk babası Ali Toprak, çalıştığı serada eşi Alime Toprak tarafından ölü bulundu. Ölümün ardındaki sır perdesini aralamak isteyen eşi ve kardeşleri atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e gelerek katilin bulunmasını istedi.
Her defasında seraya gittiğini söyleyen kadının gizli kamerada görülmemesi şüpheleri artırdı. Müge Anlı ve ekibinin olayın üzerine gitmesiyle kadın, canlı yayında kocasını öldürdüğünü itiraf etti.
Katil kadın, gözyaşları içinde, "Eşimin psikolojik raporu vardı. Bu rapora güvenerek beni sürekli tehdit ediyordu" dedi. Ardından gözaltına alındı.