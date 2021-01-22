Yangın mahalline kısa sürede gelen itfaiye ekipleri müdahaleye başladı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında lokanta tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken her hangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı.

İtfaiye erleri, yangını söndürdükten sonra yaptığı çalışmada yangının mutfak tüpünün patlaması sonucu çıktığını belirledi.