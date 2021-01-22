Emine Erdoğan'dan yarıyıl tatili paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yarıyıl tatili dolayısıyla "#karne" etiketiyle paylaşımda bulundu.
İçinden geçilen zorlu salgın şartlarında öğretmenler, çocuklar ve velilerin ele ele vererek büyük bir başarıya imza attıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"Sabrın, azmin ve eğitim aşkının yeni boyutlarını gördük. Yeni eğitim döneminde, tüm çocuklarımızın okul sıralarında yeniden arkadaşlarıyla buluşmalarını umuyor, iyi tatiller diliyorum. Gönlü eğitim aşkıyla dolu eğitimcilerimize hususen şükranlarımı sunuyorum."
#Karne @tcmeb pic.twitter.com/JLMUmdNMc5— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) January 22, 2021