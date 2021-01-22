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    • Yaşam
    • 22.01.2021 21:44
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    • 22.01.2021 21:44
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    'dan "yarıyıl tatili" paylaşımı

    Son dakika haberi... Başkan  'ın eşi , yeni eğitim döneminde tüm çocukların okul sıralarında yeniden arkadaşlarıyla buluşmalarını umduğunu belirterek, öğrencilere "iyi tatiller" diledi.

    Emine Erdoğan'dan yarıyıl tatili paylaşımı

    Başkan 'ın eşi , Twitter hesabından yarıyıl tatili dolayısıyla "#" etiketiyle paylaşımda bulundu.

    İçinden geçilen zorlu salgın şartlarında öğretmenler, çocuklar ve velilerin ele ele vererek büyük bir başarıya imza attıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

    "Sabrın, azmin ve eğitim aşkının yeni boyutlarını gördük. Yeni eğitim döneminde, tüm çocuklarımızın okul sıralarında yeniden arkadaşlarıyla buluşmalarını umuyor, iyi tatiller diliyorum. Gönlü eğitim aşkıyla dolu eğitimcilerimize hususen şükranlarımı sunuyorum."

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    Haberler Yaşam Emine Erdoğan'dan "yarıyıl tatili" paylaşımı