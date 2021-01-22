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    • 22.01.2021 13:07
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    İtiraf geldi! katili kimdir? Müge Anlı çözüldü mü?

    katili kimdir? Müge Anlı nde itiraf geldi! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer verilen Ali Toprak cinayetiyle ilgili düğüm çözüldü. Mersin'in Anamur ilçesinde muz serasında cesedi bulunan Ali Toprak'ın ölümünden sonra ailesi Müge Anlı'ya katılarak katili aramaya geldi. Peki Müge Anlı katili kimdir?

    takvim.com.tr
    İtiraf geldi! Ali Toprak katili kimdir? Müge Anlı Ali Toprak cinayeti çözüldü mü?

    Müge Anlı katili kimdir? Müge Anlı Ali Toprak cinayeti çözüldü mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Ali Toprak cinayetiyle ilgili önemli bir açıklama geldi. Müge Anlı'nın sorularını yanıtlayan Alime Toprak, seraya gittiğini ses gelmeyince içeri girdiğini o sırada eşi Ali Toprak'ın yerde yattığını söyledi. Ses vermediğini, kafasının kanadığını gördüğünü anlatmıştı. Ancak Alime Toprak'tan bugün herkesi şaşırtan bir açıklama geldi.

    MÜGE ANLI ALİ TOPRAK KATİLİ KİMDİR?

    Eşiyle birlikte çalışmak için gittiği muz serasında öldürülen Ali Toprak cinayeti Müge Anlı programına konu oldu.Müge Anlı'nın sorularını yanıtlayan Alime Toprak, seraya gittiğini ses gelmeyince içeri girdiğini o sırada eşi Ali Toprak'ın yerde yattığını söyledi.

    Ses vermediğini, kafasının kanadığını gördüğünü anlattı. Kendisinin o sırada bayıldığını söyledi. Ancak 22 Ocak günü Ali Toprak'ın eşi Alime Toprak cinayeti işlediğini itiraf etti. İtiraf sonrası "Çocuklarıma ve bana yaptıklarına dayanamadım." dedi.

        EŞİ İTİRAF ETTİ

        Cinayetin ardından olay yerine gelen komşu konuştu. Ahmet Bey Âlime Hanım'ı üzerine temizlerken gördüğünü, Ali nerede diye sorduğunu içeride düşmüş yatıyor dediğini içeriye girdiğini etrafın kan olduğunu Âlime Hanım'ın telaşlı olduğunu etrafa bağırmaya başladığını söyledi.Ali Toprak'ın çocukluk arkadaşı Alime Toprak'ın hiç eşi öldürülmüş bir kadın gibi davranmadığını söyledi.Eşi Alime Toprak cinayeti işlediğini kabul etti.

        NELER OLMUŞTU?

        Mersin'in Anamur İlçesi'nde muz serası içinde ali Toprak'ın cansız bedeni bulunmuştu. Eşi cansız bedeni bulduğunu polis ekiplerine söyledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken Ali Toprak'ın ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı'nın sorularını yanıtlayan Alime Toprak ise diğer seraya gittiğini, döndüğünde ise ses gelmediğini söyledi.

        Ses gelmeyince içeri girdiğini söyleyen Alime Toprak, o sırada eşinin yerde hareketsiz şekilde yattığını söyledi.

        Ona seslenen ve ses alamadığını söyleyen kadın, daha sonra kafasının kanadığını gördüğünü, kendisinin de o esnada bayıldığını söyledi.

        Art arda sorulan sorulara Alime Toprak, diğer seraya gittiğini söyleyerek cevap verdi. Alime Toprak'ın gizli kamerada görülmemesi ise soru işaretlerini beraberinde getirdi.

        Müge Anlı'nın ve ekibinin üzerine gitmesi sonrası Alime Toprak, canlı yayında kocasını , kendisi ve çocuklarına işkence ettiği için öldürdüğünü söyledi.

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        Haberler Güncel İtiraf geldi! Ali Toprak katili kimdir? Müge Anlı Ali Toprak cinayeti çözüldü mü?