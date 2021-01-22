İtiraf geldi! Ali Toprak katili kimdir? Müge Anlı Ali Toprak cinayeti çözüldü mü?

EŞİ İTİRAF ETTİ

Cinayetin ardından olay yerine gelen komşu konuştu. Ahmet Bey Âlime Hanım'ı üzerine temizlerken gördüğünü, Ali nerede diye sorduğunu içeride düşmüş yatıyor dediğini içeriye girdiğini etrafın kan olduğunu Âlime Hanım'ın telaşlı olduğunu etrafa bağırmaya başladığını söyledi.Ali Toprak'ın çocukluk arkadaşı Alime Toprak'ın hiç eşi öldürülmüş bir kadın gibi davranmadığını söyledi.Eşi Alime Toprak cinayeti işlediğini kabul etti.

NELER OLMUŞTU?

Mersin'in Anamur İlçesi'nde muz serası içinde ali Toprak'ın cansız bedeni bulunmuştu. Eşi cansız bedeni bulduğunu polis ekiplerine söyledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken Ali Toprak'ın ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı'nın sorularını yanıtlayan Alime Toprak ise diğer seraya gittiğini, döndüğünde ise ses gelmediğini söyledi.