İtiraf geldi! Ali Toprak katili kimdir? Müge Anlı Ali Toprak cinayeti çözüldü mü?

Müge Anlı katili kimdir? Müge Anlı Ali Toprak cinayeti çözüldü mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Ali Toprak cinayetiyle ilgili önemli bir açıklama geldi. Müge Anlı'nın sorularını yanıtlayan Alime Toprak, seraya gittiğini ses gelmeyince içeri girdiğini o sırada eşi Ali Toprak'ın yerde yattığını söyledi. Ses vermediğini, kafasının kanadığını gördüğünü anlatmıştı. Ancak Alime Toprak'tan bugün herkesi şaşırtan bir açıklama geldi.
MÜGE ANLI ALİ TOPRAK KATİLİ KİMDİR?
Eşiyle birlikte çalışmak için gittiği muz serasında öldürülen Ali Toprak cinayeti Müge Anlı programına konu oldu.Müge Anlı'nın sorularını yanıtlayan Alime Toprak, seraya gittiğini ses gelmeyince içeri girdiğini o sırada eşi Ali Toprak'ın yerde yattığını söyledi.
Ses vermediğini, kafasının kanadığını gördüğünü anlattı. Kendisinin o sırada bayıldığını söyledi. Ancak 22 Ocak günü Ali Toprak'ın eşi Alime Toprak cinayeti işlediğini itiraf etti. İtiraf sonrası "Çocuklarıma ve bana yaptıklarına dayanamadım." dedi.