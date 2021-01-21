Müge Anlı canlı yayınını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (21 Ocak 2021 Perşembe) neler yaşanıyor?Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
Evde yalnız kaldı, balkondan atlayıp kaçtı.
Daha önce bir kez daha Müge Anlı ve ekibi tarafından bulunan 41 yaşındaki Sevil Öztürk ikinci kaybında da Müge Anlı canlı yayınının ardından bulundu.
16 gün önce Sakarya'da kaybolan epilepsi hastası Sevil Öztürk'ün torunu, Müge Anlı'dan yardım istedi. İkinci kez Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınının ardından bulunan Sevil Öztürk, Kocaeli'de bulundu.
Ali Toprak'ın katili kim? Kuşkuya düşüren ipuçları... Muz serasındaki cinayete dair soru işaretleri Atv canlı yayınında.
İş yerinden çıktı, bir daha geri dönmedi. 17 yaşındaki Esra İnan nerede?