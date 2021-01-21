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    • 21.01.2021 10:45
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    CANLI YAYIN İZLE ATV 21 Ocak 2021 Perşembe | ATV linki YOUTUBE 41 yaşındaki epilepsi hastası 2. kez bulundu!

    Atv canlı yayın izle! Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (21 Ocak 2021) neler yaşanıyor? Evde yalnız kaldı, balkondan atlayıp kaçtı. Daha önce bir kez daha Müge Anlı ve ekibi tarafından bulunan 41 yaşındaki Sevil Öztürk ikinci kaybında da Müge Anlı canlı yayını sayesinde bulundu. Muz serasındaki cinayette son durum! Ali Toprak'ın katili kim? İş yerinden çıktı, bir daha geri dönmedi. 17 yaşındaki nerede? Hepsi ve daha fazlası Müge Anlı son bölümde.

    MÜGE ANLI CANLI İZLE!

    Müge Anlı canlı yayınını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (21 Ocak 2021 Perşembe) neler yaşanıyor?Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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    Evde yalnız kaldı, balkondan atlayıp kaçtı.

    Daha önce bir kez daha Müge Anlı ve ekibi tarafından bulunan 41 yaşındaki Sevil Öztürk ikinci kaybında da Müge Anlı canlı yayınının ardından bulundu.

    16 gün önce Sakarya'da kaybolan epilepsi hastası Sevil Öztürk'ün torunu, Müge Anlı'dan yardım istedi. İkinci kez Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınının ardından bulunan Sevil Öztürk, Kocaeli'de bulundu.

    Ali Toprak'ın katili kim? Kuşkuya düşüren ipuçları... Muz serasındaki cinayete dair soru işaretleri Atv canlı yayınında.

    İş yerinden çıktı, bir daha geri dönmedi. 17 yaşındaki Esra İnan nerede?
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    Haberler Magazin Müge Anlı CANLI YAYIN İZLE ATV 21 Ocak 2021 Perşembe | ATV linki YOUTUBE 41 yaşındaki epilepsi hastası 2. kez bulundu!