



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan haftalık hava durumu (22 - 28 Ocak 2021) verilerine göre;

BÖLGE BÖLGE SON DURUM

Marmara'da, Çanakkale tarafları daha bulutlu, sonraki günlerde hafif yağmur da olacak. Sıcaklık biraz arttı. Edirne 10, Sakarya 8 derece. Pazardan sonra daha kuvvetli yağışlar var.