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    • 21.01.2021 20:18
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    Döner işletmesinde mide bulandıran görüntü! Tarım ve Orman Bakanlığı devreye girdi

    Sosyal medya hesapları üzerinden paketleyen iki çalışanın maske kullanmadan etlerle oynayarak çektiği video, tepki çekti. Tarım ve Orman Bakanlığı devreye girerek, gerekli cezai işlemlerin uygulandığını ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

    DHA
    takvim.com.tr
    Mide bulandıran görüntü! Bakanlık devreye girdi

    Sosyal medyada dolaşıma giren bir video, görenleri şaşkına çevirdi.

    TikTok uygulamasına video çekip yükleyen hazır dönem işletmesi çalışan 2 kişinin, müziğe eşlik ederken, maskesiz bir şekilde paketleme yaptığı görüldü.

    Görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan bir kullanıcı, "Bir hazır döner işletmesinde çekilmiş bu videoda dönerlerin paketlere dolum yapıldığı süreçte yaşananlar görünüyor. Rezillik, iğrençlik. En ağır ceza verilmediği sürece bu TikTok rezaletleri bitmez. Bu adamlara ayrı ağır bir ceza, işletmeye de ayrı ağır bir ceza vereceksiniz ki işletme sahibi her türlü işletmesini böyle başıboş adamlara bırakmaya korkacak" ifadelerini kullandı.



    SUÇ DUYURUSU
    Tepki toplayan görüntülerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırklareli'ndeki işletmeyle ilgili gerekli cezai işlemler uygulayarak Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.



        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tik Tok üzerinden yapılan paylaşım sonucu, toplumda infiali neden olan Kırklarelindeki söz konusu işletme tespit edilmiş, denetimler yapılmış, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli cezai işlemler uygulanmış ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." denildi.

        İNCELEME BAŞLATILMIŞTI
        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy idaresinde gıda kontrol ve polis ekiplerince işletmede denetim yapıldı.

        Ekipler farkı birimlerdeki gıda ürünlerinden numune aldı. Denetimle ilgili tutanak düzenlendi.

        Aksoy, yaptığı açıklamada, sosyal medyada tepkiye neden olan görüntüler üzerine, Bakanlık talimatı ile inceleme başlattıklarını söyledi.



        İş yeri hakkında veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanununa muhalefetten işlem yapıldığını belirten Aksoy, "Olayla ilgili cumhuriyet savcılığına da suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

        Aksoy, bundan sonraki işlemleri savcılığın takip edeceğini sözlerine ekledi.

        Sosyal medyada tepki toplayan görüntülerde, maskeleri çenelerine indiren iki kişinin "Dana dana" isimli şarkı eşliğinde dans ederek hazır dönerleri hijyen kurallarından uzak paketledikleri görüldü.

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