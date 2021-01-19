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    • 19.01.2021 15:17
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    SON DAKİKA: 'da kar yağacak mı? 'da kar yağışı tekrar başladı!

    Son dakika haberi: 'da kar yağacak mı? İstanbul'da son 3 gündür etkili olan kar yağışı yakasında bugün öğlen saatlerinde yeniden başladı. Meteoroloji'nin tahminlerine göre kentte hava sıcaklığı mevsim normallerinin 5-10 derece altında seyredecek.

    AA
    İHA
    DHA

    Son dakika haberi: İstanbul'da cuma günü başlayan kar yağışı, Anadolu Yakası'nın bazı ilçeleri ile yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor.

    Kentte cuma gününden itibaren başlayan ve hafta sonu İstanbul'u beyaza bürüyen kar yağışı, yer yer etkili olmaya devam ediyor.

    Öğleden sonra Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, Kartal, Beykoz ve Pendik'te etkili oluyor. Yağış nedeniyle D-100 karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

    Beykoz'da aralıklarla etkisi sürdüren kar yağışına karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beykoz Belediyesinin karla mücadele araçları ana arterlerde tuzlama çalışmaları yürütüyor.

    Kentte etkili olan soğuk hava nedeniyle Paşabahçe Mahallesi'nde bazı yolların buz tuttuğu görüldü. Araçlar, buz tutan yokuşlardan inmekte zorlanırken, bazı araçların ise zorluk yaşamamak için farklı güzergahlara yöneldikleri gözlendi.

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden dün yapılan açıklamada, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don beklendiği belirtilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunulmuştu.

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında olacağı öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

    MEVSİM NORMALLERİNİN 5-10 DERECE ALTINDA
    İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinde hafif kar yağışı tahmin edilen bölgede, sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında olacağı öngörülüyor.

    BUZLANMA VE DON BEKLENİYOR
    Rüzgarın batı ve kuzeybatı, gece güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bölgede yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA

    Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'da kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    EDİRNE °C, 3°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL °C, 3°C
    Çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif kar yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 2°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 3°C
    Çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif kar yağışlı

    EGE
    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, -2°C
    Az bulutlu

    DENİZLİ °C, 3°C
    Az bulutlu

    İZMİR °C, 7°C
    Az bulutlu

    KÜTAHYA °C, -3°C
    Az bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

    ADANA °C, 13°C
    Çok bulutlu

    ANTALYA °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY °C, 10°C
    Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

    ISPARTA °C, 2°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

    ANKARA °C, -2°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, -3°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA °C, -1°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SİVAS °C, -7°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sinop çevrelerinde karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde beklenen yağışların Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyılarda hafif olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    BOLU °C, -4°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    DÜZCE °C, -1°C
    Çok bulutlu, kıyı kesimleri kar yağışlı

    KASTAMONU °C, -4°C
    Çok bulutlu ve kıyı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olarak yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

    ZONGULDAK °C, 0°C
    Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Çok bulutlu, Samsun, Rize, Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görülmesi, bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    AMASYA °C, 0°C
    Çok bulutlu

    RİZE °C, 6°C
    Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    SAMSUN °C, 5°C
    Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    TRABZON °C, 6°C
    Çok bulutlu, doğusunun kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güneydoğusunda yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğu ve doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    ERZURUM °C, -6°C
    Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

    HAKKÂRİ °C, -1°C
    Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

    KARS °C, -4°C
    Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

    VAN °C, 1°C
    Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Diyarbakır çevreleri, Mardin'in kuzeyi, Şanlıurfa, Siirt ve Batman illerinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

    DİYARBAKIR °C, 2°C
    Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

    GAZİANTEP °C, 3°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

    SİİRT °C, 4°C
    Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

    ŞANLIURFA °C, 4°C
    Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
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