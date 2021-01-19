BUZLANMA VE DON BEKLENİYOR

Rüzgarın batı ve kuzeybatı, gece güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bölgede yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'da kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 3°C

Çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif kar yağışlı